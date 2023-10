Savané cree que su único error ha sido «creerme las palabras de Montero»

El Dreamland Gran Canaria hizo ayer oficial que el caribeño Jean Montero y el club claretiano separan sus caminos, en un traspaso que se ha ejecutado por 250.000 euros al MoraBanc Andorra. El jugador ya le dijo al presidente que si se podía llegar a un acuerdo sería mejor para ambas partes. También aclaró que no se sentía cómodo en la isla. En la mañana de este viernes el máximo mandatario de la entidad, Sitapha Savané, ha comparecido ante los medios ante esta particular situación.

Savané expresó alivio tras dejar atrás este asunto: «La muy buena noticia es pasar página. Hemos llegado a un punto sin vuelta atrás. Tenemos que estar satisfechos porque el acuerdo entre ambas partes se ha solventado de manera exitosa. Pero lo cierto es que a un chico que tiene contrato con el club hasta 2024 y decide no cumplirlo, solo se le puede encontrar una salida. En el Granca solo admitimos gente que quiera representar a esta isla y este escudo, desde el momento que se generan dudas o deja claro que no es así hay que buscar salida».

«Con Jean he hablado personalmente en tres o cuatro ocasiones y en la última me manifiesta que le gustaría salir, dejando claro que si no se encuentra un buen arreglo para las dos partes, cumpliría como buen profesional que es. Sin embargo, no lo ha sido. Desde el club siempre hemos sido transparentes. Nos vimos obligados a mandar un burofáx (porque no recibíamos respuestas) requiriendo al jugador que venga a su puesto de trabajo, y esto es ponerse en rebeldía», argumentó el presidente.

Savané explica su único error con el tema de Jean Montero: «Me hago esta pregunta muchas veces, ¿he hecho algo mal con el chico? Y la respuesta es que el único fallo que he tenido es creerme sus palabras. Cuando hablo con un jugador, su papel es buscar sus mejores opciones. Durante la última conversación me dice que le gustaría intentarlo por otro lado y ahí está el error principal que veo. Me remito a los hechos, se trata de un jugador que tiene contrato con el club y que hace tres años ya pegó una espantada teniendo contrato en vigor. Hace poco se puso en rebeldía, por mucho que no le guste la palabra».

«Mi consejo para él es que aprenda y sea agradecido porque el futuro puede dar muchas vueltas», concluyó el senegalés con un mensaje para el jugador.