Jean Montero: «El presidente y el entrenador sabían lo que yo quería hacer»

El Club Baloncesto Gran Canaria y Jean Montero separan sus caminos de manera definitiva. Con contrato hasta 2024, el director de juego dominicano decidió que su etapa en la isla había terminado. Tras varios capítulos en los últimos días -incomparecencia a los entrenamientos, expediente disciplinario y posibilidad de emprender acciones legales-, el Dreamland Gran Canaria acordó con el MoraBanc Andorra la venta de Jean Montero por 250.000 euros.

«Creo que la situación se podía haber manejado mejor en el ámbito de ellos -Club Baloncesto Gran Canaria- y de la prensa -lo de decir que se declaró en rebeldía- porque era algo que se estaba manejando desde mucho antes del verano. Yo recuerdo que durante los Centroamericanos ya estábamos negociando con ellos y sabían mi posición, no era algo que yo haya escondido. Lo hablaba con el presidente -Sitapha Savané- y siempre con respeto. Hablé con el entrenador -Jaka Lakovic- también y le dije lo que yo quería hacer«, expuso Jean Montero en una entrevista con el periodista dominicano Manuel Reyes (Marega Deportes), que se grabó el martes antes de emprender el viaje a España y que vio la luz este jueves tras oficializarse la operación entre el Dreamland Gran Canaria y el MoraBanc Andorra.

«Pero de un momento a otro salieron con eso -lo de declararse en rebeldía- y me sentí muy mal porque yo me acababa de despertar. Siempre le dije al presidente que si se podía llegar a un acuerdo sería mejor para ambas partes porque él ya sabía las cosas que sucedieron en el pasado. Yo no me sentía cómodo. No era nada de dinero como se dijo, era algo más significativo para cualquier persona«, ahondó el exterior caribeño, que firmó con el conjunto andorrano hasta 2026, reconociendo que su salario en el Principado estará entre los 200.000 y los 300.000 euros -este curso tenía fijado 125.000 euros en el Granca-.

Montero recordó que «no estaban el presidente -Enrique Moreno- ni el entrenador -Porfi Fisac- de entonces. El único que estaba en mi segundo año allá, en la temporada 2020-2021, era el gerente del equipo -Willy Villar-, pero no estaban el actual presidente ni el entrenador, por lo que, tal vez, la insistencia de ellos de que viniera porque sería diferente, pero uno tiene esa cosa traumática que hace que pasen estas cosas«.

«Ellos -MoraBanc Andorra- pagaron una cantidad y yo no vuelvo con ellos -Dreamland Gran Canaria- ya en 2024«, resaltó satisfecho el elegido como mejor joven de la pasada edición de la Liga Endesa.

Lo que pudo ser y no fue

Jean Montero llegó a Gran Canaria en 2019 para unirse a las categorías de formación, debutando a las órdenes de Porfi Fisac en el primer equipo en el curso 2020-2021.

Tras varias situaciones rocambolescas con el preparador segoviano y con la cúpula del área de formación, el jugador dominicano tomó la decisión de marcharse en 2021 para intentar cumplir su sueño de jugar en la NBA, si bien el club insular se aseguró sus derechos hasta 2024.

No fue drafteado en el verano de 2022, pero sus actuaciones en las ventanas FIBA con una República Dominicana a la que guió al Mundial propició que el Real Betis de Berdi Pérez y Luis Casimiro pidieran su cesión en enero de este año para sumar efectivos en la batalla por la permanencia.

Firmó 13,9 puntos y 3,4 asistencias, obteniendo el premio de mejor joven de la competición, aunque la entidad hispalense no logró el objetivo de la permanencia. Ya no volvió más a Gran Canaria. Lo hará con el MoraBanc Andorra el 14 de abril de 2024 a las 12.00 horas -primero se verá las caras en el Principado el 22 de diciembre a las 19.30 horas-.