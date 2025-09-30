El Gran Canaria apela a la historia reciente ante el Real Madrid: 7 triunfos en sus 10 últimos estrenos ACB

Los amarillos buscan argumentos para sorprender al vigente campeón en el incio de la Liga Endesa | Como contraste, se mide a un rival al que ha ganado solo en 17 de los 76 enfrentamientos que han tenido ambos

La hoja de ruta del Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa arranca con una serie de renglones que se antojan algo torcidos. Real Madrid, Unicaja y Manresa esperan al equipo amarillo en un inicio más que duro para la plantilla dirigida por Jaka Lakovic. No obstante, y a pesar de la irregular pretemporada -balance de 3-4 en el periodo estival-, el equipo claretiano se aferra a la épica y a la estadística, sobre todo en los buenos estrenos cuajados en las últimas campañas ACB.

De hecho, el Granca ha empezado con victoria en 7 de las últimas 10 temporadas, midiéndose a contrincantes de pedigrí como el Barça, el Tenerife o el Bilbao Basket.

Sin mácula en el último lustro

Los números se antojan aún más rotundos si nos centramos en el último lustro, ya que en ese periodo, el Dreamland ha ganado en los últimos cinco estrenos en la Liga Endesa.

El pasado año, exactamente el 28 de septiembre de 2024, asaltó el Pavelló Toni Martí de Andorra apalizando al Morabanc (71-91) en un despliegue coral que acabó con seis jugadores por encima de los dobles dígitos en la parcela ofensiva -Homesley fue el máximo anotador con 14 puntos-.

El año anterior -el 24 de septiembre de 2023-, Landesberg se lució en una de sus escasas exhibiciones individuales con 23 puntos ante el Manresa, que sucumbió en la isla redonda por 97-92.

La 'traca' llegó en la inauguración de la temporada 22-23, ya que en el primer asalto, los insulares sorprendieron al Barça (88-85) en un 30 de septiembre de 2022 en el que brilló el pívot polaco Olek Balcerowski (17 puntos, 3 rebotes y 22 de valoración).

En la 21-22 le tocó probar con el Urbas Fuenlabrada, al que superó en la localidad madrileña el 19 de septiembre de 2021 (87-92) con el escolta Dylan Ennis en plan 'jugón' -21 puntos, 40% en triples y 22 de valoración-.

El ciclo sin mácula de este lustro se completa con el 107-102 ante el Retabet Bilbao el 19 de septiembre de 2020.

El resto de estrenos de la última década se completa con derrotas ante el Casademont Zaragoza (73-79 en la 19/20), el Barça (98-78 en la 18/19), el Iberostar Tenerife (81-92 en la 16/17) y triunfos a costa del GBC de San Sebastián tanto en la 17/18 (84-76) como en la 15/16 (97-64). Datos que invitan al optimismo, aunque como contraste, el Real Madrid arroja otra estadística demoledora: el Granca solo ha ganado a los blancos en 17 de los 76 duelos que ha habido entre ambos.