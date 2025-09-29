Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Andrew Albicy frente a Marcelinho Huertas en el último derbi de pretemporada. CBGC

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Unicaja

El encuentro tendrá lugar el sábado 11 de octubre a las 19:00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:38

El sábado 11 de octubre el Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Unicaja en la segunda jornada de la Liga Endesa a las 19:00 ... horas en el Gran Canaria Arena.

