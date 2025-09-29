CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Unicaja
El encuentro tendrá lugar el sábado 11 de octubre a las 19:00 horas en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:38
El sábado 11 de octubre el Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Unicaja en la segunda jornada de la Liga Endesa a las 19:00 ... horas en el Gran Canaria Arena.
CANARIAS7 va a sortear para el partido 23 entradas dobles desde hoy lunes 29 de septiembre y hasta el viernes 10 de octubre a las 11 horas. El mismo viernes 10 de octubre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico. Para participar en el sorteo hay que estar registrado en CANARIAS7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono.
