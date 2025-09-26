Wong, Tobey y Brussino, los más destacados en la irregular pretemporada del Gran Canaria

El equipo amarillo, con un balance de 3 victorias y 4 derrotas, cierra el periodo previo al estreno liguero con luces y sombras, a poco más de una semana para preparar el choque ante el Real Madrid en la ACB y frente al Benfica en la Basketball Champions League

Con la derrota a puerta cerrada ante el Coviran Granada (97-88), el Dreamland Gran Canaria cierra la pretemporada con un regusto agridulce y raro, con pocos ingredientes para edulcorar el balance de 3-4 sumado en este periodo previo a la competición oficial. Si la victoria ante La Laguna en el Santiago Martín (85-86) había supuesto un buen bálsamo tras la paliza sufrida en el primer derbi isleño (67-89), el doloroso resultado en tierras nazaríes -con 29 puntos, por cierto, del examarillo Jovan Klajic- vuelve a abrir las sensaciones rarunas del equipo claretiano.

El propio técnico amarillo, Jaka Lakovic, insistió en ello en sendos choque ante los canaristas: «Aún queda por trabajar y ver el nivel que queremos en el equipo». En cualquier caso, ahora resta poco más de una semana para el estreno liguero ante el Real Madrid -5 de octubre en territorio blanco- y en la Champions League frente al Benfica -7 de octubre en Lisboa-. Con todo ello, hay brotes verdes, aunque toca desgranarlos entre la maleza generada entre los óptimos resultados cuajados por el equipo y los encuentros para olvidar de este periodo preparatorio.

Los números de Wong, Tobey y Brussino 1 Wong : 21:07 minutos - 13,71 puntos - 2,2 rebotes - 12,28 de valoración 2 Tobey : 19:45 minutos - 11.42 puntos - 5,14 rebotes - 14,09 de valoración 3 Brussino : 22:05 minutos - 10,40 puntos - 2,2 rebotes - 11,40 de valoración 4

Lo positivo

Entre los aspectos destacados, el Dreamland ha destilado una facilitad relativa para anotar, con un Isaiah Wong (13,7 puntos) que se ha reivindicado a ratos como un escolta con ADN de 'jugón' entre el perímetro y la zona, al igual que un Mike Tobey (14 de valoración) que ha dado un óptimo rendimiento en la pintura. Por otro lado, el colombiano Braian Angulo se ha reivindicado en los dos 'ratos' que ha podido estar sobre el parqué, debido a los problemas físicos que arrastraba, y el argentino Nico Brussino, pese a ser el último en entrar en el engranaje tras competir con su selección, fue el más destacado tanto en la final de Ourense (21 puntos) como en ciertos lances del último derbi canario -su triple a falta de 30 segundos le dio medio triunfo al equipo en La Laguna- así como en el último test ante el Coviran (13 puntos).

Por otro lado, el acierto en el perímetro parece haberse rescatado en este periodo estival -rozando o superando el 40% en varios encuentros-, al mismo tiempo que la llegada del sursudanés Kur Kuath parece impulsar el juego de pickandroll con un jugador con buenos muelles bajo aros. Asimismo, los canteranos Lucas Maniema y Aleksandr Panasiuk -ya no está en plantilla el austríaco Fynn Schott, cedido al Hestia Menorca- han dejado buenas sensaciones -a destacar especialmente los 10 puntos del suizo en el derbi isleño disputado en el Gran Canaria Arena-, a pesar de que su presencia en el primer equipo se antoje residual.

Lo negativo

En el otro lado de la balanza, el Gran Canaria ha encajado derrotas contundentes no solo ante el Coviran, sino también frente al Olimpia Milano (91-64) y la citada ante el propio Tenerife, dando sensación de que en defensa aún hay automatismos por trabajar. Al mismo tiempo, el rebote continúa siendo uno de los principales caballos de batalla -En Granada capturó 28, mientras el rival se hizo con 41, como elocuente ejemplo-. Y en las primeras partes, al equipo le ha costado carburar ante el rival de turno. En definitiva, una serie de cuestiones -junto con otros aspectos- de las que ha tomado buena nota Lakovic en esta cuenta atrás hacia el arranque de la Liga Endesa.