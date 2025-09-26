Exhibición clandestina de Jovan Kljajic para tumbar al Dreamland Gran Canaria

El canterano claretiano, que dejó este verano la isla en busca de más protagonismo y minutos, anotó 29 puntos en el séptimo y último test de puesta a punto del cuadro de Jaka Lakovic, disputado a puerta cerrada en Granada

El pívot sursudanés Kur Kuath anota en el duelo ante el Coviran Granada.

EFE Granada Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:57 | Actualizado 23:09h.

El Coviran Granada se impuso este jueves al Dreamland Gran Canaria por 97-88 en un partido amistoso de pretemporada entre equipos de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada a puerta cerrada.

Tras un igualado inicio de encuentro (18-19, m.7), un parcial de 20-0 (38-19, m.13) hizo que se despegaran en el marcador los granadinos, que mostraron muy buena imagen, sobre todo, en el primer tiempo.

La renta local se disparó hasta los 26 puntos (56-30) en los instantes previos a un descanso al que se llegó con un contundente 61-36.

El Dreamland Gran Canaria reaccionó en el segundo tiempo y fue reduciendo la diferencia hasta conseguir colocarse a tres puntos (81-78) a falta de cuatro minutos, aunque el Granada recuperó en el momento clave su acierto en el lanzamiento exterior para acabar ganando sin apuros.

El exterior montenegrino y canterano del Granca, Jovan Kljajic, quien salió este verano de la isla en busca de más protagonismo y minutos, fue el máximo anotador local y del partido con 29 puntos, mientras que en el equipo amarillo destacó el estadounidense Mike Tobey con 14 puntos.

Ficha técnica:

97. Coviran Granada (31+30+13+23): Speigth (9), Thomas (21), Bozic (-), Valtonen (2) y Babatunde (4) -cinco inicial-, Rousselle (8), Durán (-), Munnings (0), Kljajic (29), Hankins (13) y Burjanadze (11).

88. Dreamland Gran Canaria (19+17+26+26): Albicy (7), Angola (9), Salvó (5), Labeyrie (10) y Kuath (7) -cinco inicial-, Maniema (-), Wong (4), Vila (6), Samar (2), Brussino (13), Pelos (11) y Tobey (14).

Árbitros: Fernando Calatrava, Vicente Martínez y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por faltas personales a Valtonen (minuto 36).

Incidencias: partido amistoso de pretemporada disputado en el Palacio de los Deportes de Granada a puerta cerrada.