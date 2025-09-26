Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El pívot sursudanés Kur Kuath anota en el duelo ante el Coviran Granada. C. G.

Exhibición clandestina de Jovan Kljajic para tumbar al Dreamland Gran Canaria

Liga Endesa ·

El canterano claretiano, que dejó este verano la isla en busca de más protagonismo y minutos, anotó 29 puntos en el séptimo y último test de puesta a punto del cuadro de Jaka Lakovic, disputado a puerta cerrada en Granada

EFE

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:57

El Coviran Granada se impuso este jueves al Dreamland Gran Canaria por 97-88 en un partido amistoso de pretemporada entre equipos de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada a puerta cerrada.

Tras un igualado inicio de encuentro (18-19, m.7), un parcial de 20-0 (38-19, m.13) hizo que se despegaran en el marcador los granadinos, que mostraron muy buena imagen, sobre todo, en el primer tiempo.

La renta local se disparó hasta los 26 puntos (56-30) en los instantes previos a un descanso al que se llegó con un contundente 61-36.

El Dreamland Gran Canaria reaccionó en el segundo tiempo y fue reduciendo la diferencia hasta conseguir colocarse a tres puntos (81-78) a falta de cuatro minutos, aunque el Granada recuperó en el momento clave su acierto en el lanzamiento exterior para acabar ganando sin apuros.

Louis Labeyrie. C.G.

El exterior montenegrino y canterano del Granca, Jovan Kljajic, quien salió este verano de la isla en busca de más protagonismo y minutos, fue el máximo anotador local y del partido con 29 puntos, mientras que en el equipo amarillo destacó el estadounidense Mike Tobey con 14 puntos.

Ficha técnica:

97. Coviran Granada (31+30+13+23): Speigth (9), Thomas (21), Bozic (-), Valtonen (2) y Babatunde (4) -cinco inicial-, Rousselle (8), Durán (-), Munnings (0), Kljajic (29), Hankins (13) y Burjanadze (11).

88. Dreamland Gran Canaria (19+17+26+26): Albicy (7), Angola (9), Salvó (5), Labeyrie (10) y Kuath (7) -cinco inicial-, Maniema (-), Wong (4), Vila (6), Samar (2), Brussino (13), Pelos (11) y Tobey (14).

Árbitros: Fernando Calatrava, Vicente Martínez y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por faltas personales a Valtonen (minuto 36).

Incidencias: partido amistoso de pretemporada disputado en el Palacio de los Deportes de Granada a puerta cerrada.

