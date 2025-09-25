Último test de pretemporada para el Granca, el primero con la plantilla al completo

El combinado claretiano se enfrenta este jueves (19:00 horas) al Coviran Granada del canterano amarillo Jovan Kljajic | Será el séptimo compromiso de puesta a punto del cuadro dirigido por Jaka Lakovic y vuelve el escolta colombiano Braian Angola

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Cuenta atrás para el comienzo de la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL). El Real Madrid, vigente campeón de la mejor liga de Europa, será el rival del Dreamland Gran Canaria en el descorche de la competición doméstica el próximo 5 de octubre, a partir de las 11:30 horas, en el Movistar Arena, mientras que el Benfica portugués será el primer obstáculo en el certamen continental el 7 de octubre, a partir de las 20:30 horas, en el Pabellón Fidelidade de Lisboa.

El máximo responsable técnico del combinado claretiano, Jaka Lakovic, acelera en la puesta a punto y en el ajuste de las piezas para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del curso. Después de seis compromisos de preparación con un balance de tres victorias (Río Breogán, Surne Bilbao Basket y La Laguna Tenerife) y tres derrotas (Olimpia Milán, Dinamo Sassari y La Laguna Tenerife), el Granca cierra hoy, a partir de las 19:00 horas en Granada y a puerta cerrada, el carrusel de encuentros de la pretemporada.

El adversario es el Coviran Granada del canterano claretiano Jovan Kljajic y el preparador esloveno podrá contar con toda su plantilla por primera vez en este periodo después de recuperarse el escolta colombiano Braian Angola de una lesión muscular en la pierna derecha. Y es que el nuevo francotirador del Dreamland Gran Canaria se perdió el Torneo As Burgas Basket Cup, que se celebró en el Pazo dos Deportes Paco Paz de la ciudad gallega de Ourense y el doble enfrentamiento contra la escuadra entrenada por Txus Vidorreta.

Asimismo, el alero argentino Nicolás Brussino y el pívot sursudanés Kur Kuath no estuvieron en los dos primeros envites del bloque insular en Italia.