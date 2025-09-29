El particular 'Everest' del Gran Canaria en su primera quincena de competición: Madrid, Unicaja, Manresa...

Mate de Lucas Maniema. El canterano amarillo será, por la condición de «cupo» (JFL), una pieza importante en las rotaciones del equipo claretiano en la competición europea.

En apenas trece días, el Dreamland Gran Canaria afrontará su primer 'Everest' de temporada con tres encuentros de alto voltaje en ACB aderezados con los dos primeros duelos en la Basketball Champions League, donde hay una encarnizada rivalidad especialmente en las siguientes rondas.

Si ya con la toma de contacto, ante el Real Madrid de Sergio Scariolo -domingo a las 11.30 horas- en la capital de España -con la final perdida en la Supercopa como cicatriz reciente- ya lo dice todo, el Unicaja Málaga como primer visitante del Gran Canaria Arena -sábado 11 de octubre- no reduce ni un solo ápice de dureza al inicio de competición que se le presenta a la plantilla dirigida por Jaka Lakovic. A todo ello se suma un 'outsider' habitual de los Playoffs de la Liga Endesa como es el Baxi Manresa -18 de octubre en el Nou Congost-, lo que dificultará aún más la puesta en escena de los claretianos en el mes de octubre.

Sin margen en Europa

A pesar de que, en la competición continental, el cartel y pedigrí de los rivales suaviza la hoja de ruta, lo cierto es que, por la dinámica de clasificación -muchos menos partidos (6) que en la EuroCup (18)- el Gran Canaria no se puede permitir el lujo de encajar derrota alguna en los primeros compases.

El Benfica será el primer contrincantes europeo el 7 de octubre en Lisboa, un rival con poco pedigrí en el Viejo Continente pero que seguro le complicará la papeleta a los amarillos. En su último amistoso de pretemporada perdió ante el Casademont Zaragoza (88-74), pero mostró algunos de sus principales argumentos ofensivos: el base norteamericano Geno Crandall, el canadiense Koby McEwen o el estadounidense natural de Hawaii, Justice Sueing son los principales estiletes.

El itinerario europeo prosigue ante el Le Mans francés en casa el próximo 15 de octubre. Un rival incómodo, con un trotamundos en la dirección de juego como Berhanemeskel (Canadá, Estonia, España, Alemania, Grecia, Francia, Ucrania y Kuwait) y un anotador empedernido como Hudgins. En definitiva, una hoja de ruta compleja para un Granca que necesita reivindicarse tras una irregular pretemporada.

Triunfo del equipo sub22 ante el Telde El Gran Canaria Sub22, el equipo recién creado tras la remoldeación contemplada por la ACB y la Federación Española de Baloncesto, superó en su último amistoso al CB Telde por 78-88, en un encuentro que comenzó dominando el equipo del municipio de los Faycanes, pero con el paso de los minutos, la mayor profundidad de banquillo de los amarillos terminó decantando el choque a favor del primera filial claretiano, que ahora afrontará el arranque de competición en octubre.