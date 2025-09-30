Horario y dónde ver en televisión el Real Madrid - Dreamland Gran Canaria
Baloncesto ·El equipo claretiano se estrena en ACB ante el vigente campeón de la Liga Endesa en el Movistar Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 30 de septiembre 2025
El Dreamland Gran Canaria se medirá este domingo 5 de octubre al Real Madrid en el estreno de la ACB. Los amarillos, que han renovado media plantilla, llegan a la cita tras una irregular pretemporada en la que han sumado tres victorias y cuatro derrotas.
De esta forma, el cuarto proyecto de Jaka Lakovic arranca la Liga Endesa ante el conjunto dirigido por el exseleccionador Sergio Scariolo en el Movistar Arena a partir de las 11.30 horas y se podrá ver tanto en TVE como en DAZN.
Desde CANARIAS7.es les ofreceremos, como cada jornada, el directo del encuentro.
