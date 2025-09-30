Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cartel del Real Madrid-Gran Canaria del estreno ACB, con Sergio Llull y Miquel Salvó de protagonistas. ACB.com

Horario y dónde ver en televisión el Real Madrid - Dreamland Gran Canaria

Baloncesto ·

El equipo claretiano se estrena en ACB ante el vigente campeón de la Liga Endesa en el Movistar Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:21

El Dreamland Gran Canaria se medirá este domingo 5 de octubre al Real Madrid en el estreno de la ACB. Los amarillos, que han renovado media plantilla, llegan a la cita tras una irregular pretemporada en la que han sumado tres victorias y cuatro derrotas.

De esta forma, el cuarto proyecto de Jaka Lakovic arranca la Liga Endesa ante el conjunto dirigido por el exseleccionador Sergio Scariolo en el Movistar Arena a partir de las 11.30 horas y se podrá ver tanto en TVE como en DAZN.

Desde CANARIAS7.es les ofreceremos, como cada jornada, el directo del encuentro.

Encuesta: ¿Quién ganará el encuentro?

Noticias relacionadas

Wong, Tobey y Brussino, los más destacados en la irregular pretemporada del Gran Canaria

Wong, Tobey y Brussino, los más destacados en la irregular pretemporada del Gran Canaria

El particular 'Everest' del Gran Canaria en su primera quincena de competición: Madrid, Unicaja, Manresa...

El particular 'Everest' del Gran Canaria en su primera quincena de competición: Madrid, Unicaja, Manresa...

