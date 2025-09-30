Horario y dónde ver en televisión el Real Madrid - Dreamland Gran Canaria

El equipo claretiano se estrena en ACB ante el vigente campeón de la Liga Endesa en el Movistar Arena

Cartel del Real Madrid-Gran Canaria del estreno ACB, con Sergio Llull y Miquel Salvó de protagonistas.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 10:21 | Actualizado 11:09h. Comenta Compartir

El Dreamland Gran Canaria se medirá este domingo 5 de octubre al Real Madrid en el estreno de la ACB. Los amarillos, que han renovado media plantilla, llegan a la cita tras una irregular pretemporada en la que han sumado tres victorias y cuatro derrotas.

De esta forma, el cuarto proyecto de Jaka Lakovic arranca la Liga Endesa ante el conjunto dirigido por el exseleccionador Sergio Scariolo en el Movistar Arena a partir de las 11.30 horas y se podrá ver tanto en TVE como en DAZN.

Desde CANARIAS7.es les ofreceremos, como cada jornada, el directo del encuentro.

Encuesta: ¿Quién ganará el encuentro? Gana el Real Madrid Vence el Gran Canaria