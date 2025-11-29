Castellón-UD Las Palmas: cruce de rachas en la zona noble de Segunda Los amarillos buscan mantenerse en la cima de Segunda ante un rival orellut al alza, que ha sumado 20 de los últimos 30 puntos y que ya está en zona de ascenso

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:18 | Actualizado 18:30h. Comenta Compartir

Nuevo órdago para la UD en la cima de la 'Liga Hypertensiones', ahora en Castalia ante uno de los equipos emergentes de este primer tercio de temporada. El equipo amarillo calibra hoy su progresión a costa de un Castellón que ha sumado 20 de los últimos 30 puntos posibles, colándose sexto en la tabla. En definitiva, un duelo de tendencias en la zona noble de la clasificación, con el inevitable aroma de ascenso que destila el choque -tal y como ocurre con prácticamente media liga- en una de las ediciones más exigentes de los últimos años.

Tras acumular ocho encuentros sin conocer la derrota y con la vitola de invicto a domicilio, el equipo de Luis García se planta en territorio levantino con la máquina cada vez más engrasada y con las credenciales más que consolidadas para mantenerse en la cima, pese a las consabidas ausencias en vanguardia de Ale García y Sandro Ramírez.

El técnico del conjunto orellut, Pablo Hernández, ejemplifica la irreverencia de un 'outsider' que no parecía estar llamado a las quinielas del ascenso, pero el que fuera un fino estilete del Valencia en la década pasada, no quiere mitigar las aspiraciones de su plantilla: «Como la UD, nosotros también venimos con una dinámica positiva. Debemos mantenerla, intentar imponer nuestro estilo. Hacernos fuertes aquí con nuestra gente en Castalia e intentar superarles. Venimos con confianza y creyendo que podemos sumar tres puntos».

Por su parte, el estratega amarillo, sigue inoculando la metáfora de la cabalidad en la locura de esta Segunda: «No miramos a nadie en la clasificación, marcamos nuestro ritmo. El fútbol es infinito y tenemos que seguir mejorando».

Duelos y claves

Castellonenses e isleños se han medido en un total de 31 encuentros entre la categoría de plata y la Copa del Rey, con un balance de 11 triunfos levantinos, 10 empates y 10 victorias amarillas. El balance de los últimos cinco partidos entre ambos es aún más equilibrado -2 triunfos para cada uno y un empate-, si bien el último antecedente entre ambos data de 2021, resolviéndose con una dolorosa goleada para la UD (4-0) en la cual estuvieron presentes Pejiño y Álex Suárez.

Por otro lado, el encuentro ofrecerá un interesante duelo en las trincheras entre Sergio Barcia y Jérémy Mellot, dos zagueros que han disputado todos los minutos contemplados a estas alturas de competición. El triunfo cotiza al alza en un nuevo encuentro a cara de perro, con ínfulas de pincelada fina pero sin reparos a la brocha gorda.