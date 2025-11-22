La UD lleva una proyección de 81 puntos a final de curso que garantizaría el ascenso

En las últimas tres temporadas no hizo falta superar la barrera de la setentena para subir de manera directa a Primera División

Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025

Una proyección de 81 puntos al final de las 42 jornadas es la que lleva la UD hasta la fecha y que, con los antecedentes en la mano, garantizaría el ascenso directo a Primera División sin necesidad de pasar por el peaje de las eliminatorias de la promoción.

En las últimas tres temporadas no le hizo falta a ninguno de los seis equipos que accedieron a la máxima categoría por la vía rápida alcanzar números octogésimos.

Así, Elche (79) y Levante (77) en el curso 2024-25, Leganés (74) y Valladolid (72) en la campaña 2023-24 e, imposible de olvidar, en la 2022-23, Granada (75) y UD (72) conforman esta terna y que supone un indicativo más que fiable de lo que queda por venir por mucha igualdad que ahora se dé en la parte alta de la clasificación, con hasta cinco equipos en diferencias mínimas y otro pelotón por abajo con opciones de engancharse. Hay que irse al año 2022 para localizar ascensos automáticos que requirieran más de ochenta unidades en el casillero propio (Almería y Valladolid, empatados con 81), parámetro, con todo, que equivale al que ahora sale con este porcentaje con una simple regla de tres.

Aunque nada asegura que la UD vaya a mantener esta velocidad, pocas veces la aritmética casa con la competición, el balance que dejan los quince partidos disputados en el campeonato regular alimenta los buenos augurios a propósito de un proyecto plagado de argumentos y que se consolida con el paso de las fechas.

Está por encima del 50% en lo que se refiere a partidos ganados (ocho de quince) y ahora se maneja en un escenario formidable: encadena tres victorias consecutivas, algo que no se daba desde los tiempos de García Pimienta en el mencionado año del último ascenso a Primera, y acumula ocho jornadas sin perder, un registro al alcance de pocos y que ilustra el grado de cohesión que ha alcanzado el bloque dirigido por Luis García.

Pero si importante es esta base consolidada de efectividad y un estilo de ideas claras, cimentado en la seguridad defensiva reflejada en los nueve tantos encajados, el mejor dato en el fútbol profesional español, más valor tiene el inconformismo instalado en un vestuario en el que se insiste en que hay margen de mejora y la exigencia se mantiene en lo alto.

Esta consigna, la de blindarse a euforias y complacencias, constituye uno de los fundamentos principales del entrenador, siempre alerta y consciente de que no hay peor enemigo que uno mismo si se baja de este listón.

La teoría de los 'feos'

«Queda muchísimo. Es cierto que hay que estar orgullosos, hay que estar contentos, ya son 15 jornadas, no son cuatro o cinco partidos. Es importante pero ahora es el momento de la consolidación en esa zona y seguimos siendo muy feos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir contando chistes buenos porque somos muy feos. El equipo tiene que seguir trabajando fuerte, seguir mejorando», advirtió el propio Luis García tras ganar al Albacete.

Esta teoría suya, la de los 'feos', no excluye el reconocimiento a los méritos propios sin que se induzca al despiste de que todavía no se ha llegado si quisiera al ecuador del campeonato.

Entiende el preparador asturiano que se ha salvado con nota la fase inicial del calendario, siempre una trampa por los riesgos que conlleva y más en un proyecto nuevo, y que ahora toca ratificar y asentar poderes desde la confianza adquirida y los automatismos generados. Pero ya desde una base en la que abundan las certidumbres al tiempo que el resto tiene constancia de que esta UD ha llegado a la cima de la tabla para quedarse.