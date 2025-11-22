Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sin canarios en el once tras 6 años

En la UD no se saba la situación vivida ante el Albacete desde 2019

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:23

La conformación del once titular de la UD frente al Albacete, en la que no hubo representación alguna de jugadores de la tierra, rompió una cadena de más de seis años en los que siempre hubo algún futbolista canario en las formaciones de salida del equipo. Hay que retroceder a febrero de 2019, tiempos también en Segunda División y con Paco Herrera como entrenador, para encontrar el antecedente a lo vivido el viernes en el Gran Canaria.

En una visita al Alcorcón, Herrera alineó de entrada a Raúl Fernández, Lemos, Mantovani, Cala, De la Bella, Peñalba, Ruiz de Galarreta, Timor, Fidel, Blum y Araujo. A partir de ahí, ningún otro entrenador prescindió totalmente de la cuota isleña en sus planes desde el inicio de los partidos. Hasta Luis García, y en este orden, Pepe Mel, Pimienta, Luis Carrión y Diego Martínez respetaron esa tradición, con un tránsito de por medio a Primera División y dos campañas entre los mejores escudos del país.

Luis García, en la banda del Gran Canaria.
Aunque con Luis García la presencia de canarios en el once estaba siendo muy limitada, solo era fijo Ale García mientras que Álex Suárez o Kirian aparecían de manera intermitente, la lesión del atacante terminó por vaciar en su lista de preferencias posibles opciones con denominación de origen y derivó en un elenco conformado por Horkas, Viti, Mármol, Barcia, Clemente, Pejiño, Loiodice, Amatucci, Gil, Fuster y Lukovic.

