Castellón - UD Las Palmas: horario y dónde ver en televisión el partido Los amarillos cerrarán la jornada 17 el domingo 30 de noviembre

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:12

La UD Las Palmas afronta una de las dos salidas que le quedan antes de que acabe 2025 y lo hará este domingo 30 de noviembre para cerrar la jornada 16 de la Liga Hypermotion. Con un triple empate en la cabeza de la tabla, los amarillos buscarán un nuevo triunfo en Castellón que puje por el liderato.

El partido entre el Castellón y la UD Las Palmas se jugará el próximo domingo 30 de noviembre, desde las 20.00 horas y será retransmitido en directo por LaLiga Hypermotion TV en sus distintas plataformas, como Movistar.

Como es habitual, CANARIAS7.es ofrecerá, desde una hora antes, la mejor previa del encuentro y el posterior minuto a minuto con todos los detalles que depare.