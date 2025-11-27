El incombustible Loiodice: 25 años, 6 temporadas y 152 partidos con la UD El centrocampista galo, que celebró este jueves su cumpleaños, se consolida como el gran catalizador de juego amarillo tras seis temporadas y más de 9.500 minutos de juego | Es el sexto extranjero con más partidos en el club isleño

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:08 Comenta Compartir

Todo un baluarte en la sala de máquinas de la UD Las Palmas. El francés Enzo Loiodice cumplió este jueves 25 primaveras y tras el inventario futbolístico del parisino se desgrana un capítulo importante de la reciente historia del equipo amarillo entre Primera y Segunda División, siendo uno de los principales activos de este último lustro.

De hecho, el que fuera futbolista del Dijon y de la cadena formativa del Wolverhampton, acumula ya 152 encuentros en el club isleño: 92 en Segunda División, 51 en Primera y 9 en Copa del Rey. En ese periodo, Loiodice ha promediado de más de 25 encuentros por temporada, además de un total de 6 goles, 4 asistencias y 9.553 minutos de juego. Y todo ello pese al ostracismo sufrido durante un importante lapso de la pasada campaña en LaLiga EA Sports. Su aporte ofensivo, su excelente lectura de los encuentros y su depurada técnica supone una importante clave, a modo de arpegio armónico, en la partitura de Luis García.

Para más datos, ya es el sexto extranjero con más partidos en la historia de la UD, entrando en una selecta nómina de foráneos en las que destaca el inglés Vinny Sanways (204), Carnaveli (203), Mariano Barbosa (170), Cicovic (167) y Carlos Morete (154). Tras superar a Sergio Araujo (150) en este capítulo, es probable que el galo más insularizado acabe en el podio a finales de esta temporada.

Cabe recordar que Loiodice tiene contrato con el club hasta el 30 de junio de 2026, por lo que recientemente, en su última rueda de prensa en las instalaciones de Barranco Seco, evitó hablar de renovaciones: «No lo he pensado, me queda un año y estoy focalizado en este año, para mí lo más importante es jugar, después ya veremos con el club lo que vamos a hacer. Este año solo quiero jugar, disfrutar y competir», aseveró en dicha sesión, celebrada el pasado mes de septiembre.