Óscar Alvarado se incorpora al Alba Berlín para ayudar en la pretemporada

Una cara conocida más para el baloncesto canario en Alemania. Óscar Alvarado aterrizó en la noche de este miércoles en Berlín para unirse a la disciplina de un Alba en el que están más que asentados Himar Ojeda, Israel González, Carlos Frade, Raúl Rodríguez y Cristo Cabrera. Todos con pasado en el Club Baloncesto Gran Canaria.

El director de juego satauteño, de 32 años y 1,84 metros, se encuentra sin equipo tras finalizar un periplo de tres temporadas en el TAU Castelló de la Liga LEB Oro y, a la espera de un nuevo destino profesional que cumpla sus expectativas, ayudará a partir de este jueves durante la pretemporada a un combinado alemán que no dispone de sus bases Matteo Spagnolo y Ziga Samar por estar con Italia y Eslovenia, respectivamente, en el Mundial que arrancará este viernes en Filipinas, Japón e Indonesia.

El también satauteño Himar Ojeda, director deportivo del Alba Berlín desde 2016, considera interesante la opción de contar con un agente libre que conoce perfectamente como Alvarado durante este periodo de tiempo sin dos piezas importantes en el proyecto 2023-2024.

«Es una pasada, no me lo pensé y no me lo creo. Quiero vivir la experiencia y con entrenadores que conozco. Ellos me hacen el favor de vivir una oportunidad única en un equipo de Euroliga y yo los ayudaré a tirar para adelante el equipo sin los dos bases. Para mí es un escaparate también, quiero ir día a día y ayudarlos en todo lo que necesiten», destaca Alvarado, quien fue entrenado por Carlos Frade en el UB La Palma (2010-2011) y por Israel González como ayudante en el primer equipo del Club Baloncesto Gran Canaria (2009-2015), a este periódico.