El Alba más amarillo reina en Alemania

El método de Himar Ojeda.

El satauteño Himar Ojeda, con amplia experiencia en el Granca, Estudiantes y la franquicia NBA Atlanta Hawks, ha devuelto la ilusión a Berlín y a un grada que no ha dejado de vibrar con su propuesta antes y después de la pandemia del coronavirus.

Con el trofeo en la mano y la sonrisa por bandera, Ojeda atendió a este periódico para afirmar que «aunque es un poco diferente vivirlo sin aficionados, al final la sensación de felicidad es inmensa, sobre todo, porque todo el mundo que felicita valora que es un trabajo de construcción de un proyecto desde hace años, que, si bien ha dado frutos desde el principio poniendo jóvenes y jugando finales, digamos que los títulos siempre son más llamativos».

«La gente se alegra de tener ese reconocimiento porque es lo que a veces queda. Estoy muy contento por como ha salido todo y el fruto de ganar esto en un formato un poco diferente es el trabajo de varios años», añade.

El director deportivo isleño ahondó en la importancia de este éxito para Berlín. «El CEO -Marco Baldi- me decía que es el mejor año de la historia del club, es el 30 aniversario, por lo que es un año bueno para tener una temporada así y yo le decía que el club ya había ganado la Copa y la Liga, aunque es verdad que hacía mucho tiempo en la campaña 2002-2003. Él me decía que no es solo eso, sino cómo hemos jugado para ganar el título, haciendo este tipo de baloncesto y con que gente se ha conseguido todo esto. La valoración por parte del club es que está encantadísimo», dice.

Sobre su continuidad, Ojeda destaca que «tengo contrato, renové hace poco y estoy muy contento. Es un proyecto que encaja perfecto con la filosofía que me gusta desarrollar y aquí lo han entendido desde el principio, la han apoyado y me dejan trabajar en ese sentido, así que muy ilusionado y con nuevos retos. No se acaba un ciclo ni mucho menos, aunque la gente ve que esto podía ser eso, el culmen a un ciclo, pero no es así».

«Le dije a los jugadores, que estaban poniendo música en la guagua cuando íbamos de camino al tres para volver a Berlín, que yo solo quería poner una: puse la frase de Michael Jordan en su documental y es que estamos legitimados para defender lo que hemos conseguido hasta que no lo consigamos. Quería transmitirles que queremos seguir creciendo y desarrollando el proyecto. Ahora son tiempos difíciles, pero hay que aguantar, mantenerse fuertes y hacer los sacrificios que sean necesarios para salir adelante mejorando cada año», argumenta.