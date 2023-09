Un camino de 13 años que empezó en La Palma y llegó hasta Berlín

El broche a un viaje emocionante. Una pretemporada diferente para uno de los grandes talentos del baloncesto canario y de la factoría del Club Baloncesto Gran Canaria en las últimas dos décadas. Óscar Alvarado Rodríguez (Santa Brígida, 6 de junio de 1991) participa en las sesiones de trabajo del Alba Berlín alemán desde el pasado 24 de agosto.

La llamada del director deportivo satauteño Himar Ojeda, quien no disponía de sus bases Matteo Spagnolo y Ziga Samar por estar en el Mundial con Italia y Eslovenia, respectivamente, fue un regalo para disfrutar de una experiencia única en un equipo que compite en la Euroliga y, cómo no, para mantener la forma y el ritmo a la espera de encontrar un nuevo destino profesional.

Y todo eso a las órdenes de dos entrenadores que conoce a la perfección desde el comienzo de su carrera profesional en la isla en 2009: Israel González -técnico jefe del Alba- y Carlos Frade -responsable de tecnificación-.

Óscar Alvarado fue entrenado por Carlos Frade en el UB La Palma (2010-2012) -también en su debut en el primer equipo del Club Baloncesto Gran Canaria en 2009 al ser asistente de Salva Maldonado- y por Israel González como ayudante de Salva Maldonado, de Pedro Martínez y de Aíto en el club claretiano (2009-2015). Por este motivo, el reencuentro no puede ser más fructífero. Están siendo semanas de mucho trabajo para la puesta a punto a nivel colectivo e individual, pero también de recuerdos y anécdotas que perdurarán para siempre.

El director de juego satauteño asegura que «estoy feliz por volver a reencontrarme con dos entrenadores como ellos. Empecé a ser profesional con 17 años en el Granca y ahora puedo terminar mi carrera con 32 disfrutando de tocar el cielo del baloncesto europeo. Es una pasada estar entrenando con ellos y aprovechar esta oportunidad de poder vivir algo tan bonito. Se dio por circunstancias idóneas porque yo no tenía equipo y ellos necesitaban a un base por estar los dos en el Mundial. Es un regalo poder disfrutar de esta experiencia».

Ampliar Plantilla del UB La Palma 2010-2011. Juan Carlos Alonso

La vinculación entre el Club Baloncesto Gran Canaria y el UB La Palma durante dos campañas permitió el crecimiento de jugadores como Óscar Alvarado, Christian Díaz, Alejandro López, Fabio Santana, Juan Palacios, Samuel Domínguez, Bakary Konate, Luke Sikma y Edy Tavares, entre otros.

«Fueron años excelentes con los chavales que vinieron del Granca. Encontraron un sitio donde poder crecer y una rampa de lanzamiento para sus carreras de una manera u otra. A todo el mundo le vino muy bien porque progresó. En aquellos años éramos la envidia de la ACB en cuanto a segundo equipo, el único era el Unicaja, que el segundo año nuestro que entramos en Playoff ellos descendieron. Éramos la envidia en cuanto a un equipo joven y con ocho o nueve de la cantera», valora Frade.

Asimismo, Frade destaca que «todos los recuerdos son muy buenos y cada vez que hemos coincidido empezamos a contar historias. Me sacan cosas de aquella época y nos reímos. Con Luke, con Edy... Cada vez que nos juntamos gente de aquella época siempre nos acordamos de lo bien que lo pasamos, de lo que trabajamos y de lo que mejoramos».

«Su mentalidad era fenomenal»

Frade tiene muy presente que «fue una rampa de lanzamiento brutal. Óscar destacó desde el principio y ya contaba para el primer equipo. Volvía cada vez que era necesario. Cuando se iba estaban Fabio, Christian o Ale. Mejoró mucho, fue de los mejores en asistencias de la Liga y era clave para nosotros por cómo entendía el juego. El desparpajo y la caradura con la que jugaba era ideal para lo que yo quería hacer allí. Y su mentalidad era fenomenal».

«A nivel personal es fenomenal podernos reencontrar. Yo llevo los entrenamientos individuales y estoy con él casi todos los días. Sigue teniendo las ganas de aprender y de mejorar de siempre. Me parece inexplicable que no tenga equipo, pero desconozco los entresijos de la LEB. Óscar está empezando a coger la forma y se va a poner muy bien», afirma Frade.

Alvarado se muestra agradecido. «Carlos nos ayudó a ser profesionales en un mundo tan difícil como es la LEB Oro. Tuve la suerte de poder destacar con él y me hizo jugar un gran baloncesto en La Palma, llamándome Himar y Pedro para el equipo ACB. Quien me ayudaba a introducirme en el equipo era Isra. Ahora es una pasada estar aquí».

Ampliar Óscar Alvarado debutó en la ACB en 2009. ACB Photo

«Me están dando mucha confianza y poder volver a tener personalidad. Me reencuentro con Carlos haciendo los entrenamientos específicos y me ha ayudado a ponerme en forma para estar preparado cuando llegue una oportunidad, que va a venir en breve. También ver evolucionar tanto a Isra, que sea el entrenador de un Alba Berlín y un proyecto de Euroliga. Cuando estábamos los dos en el Granca, ya se le veía que era un entrenador que iba a crecer hasta llegar a lo máximo», afirma.

«Gracias a esto me están saliendo posibilidades de irme a México o Grecia, pero no lo voy a coger porque me apetece volver a la LEB Oro, que es donde quiero cumplir el objetivo de ser el máximo asistente de la historia de esa competición, que voy detrás de Dani Rodríguez. Esto me está sirviendo muchísimo, da igual la edad porque tengo ganas de seguir creciendo y alargando mi carrera«, agrega.

Ampliar Jugadores del Granca que jugaron en el UB La Palma. Juan Carlos Alonso

Alvarado sonríe al hablar de su etapa en La Palma. «Tenemos muchas historias y muchos recuerdos. En un específico estuvimos la primera media hora hablando de todas las anécdotas con Ale López, Christian Díaz, Fabio Santana, Luke Sikma, Edy Tavares... Muchos de los que pasamos por la cantera del Granca seguimos siendo profesionales del baloncesto, algo que dice mucho de aquel proyecto».

«Fue fundamental encontrarme con ambos en el Granca en su día. Carlos como primer entrenador e Isra que nos ayudaba en esa transición del LEB Oro a la ACB. Ahora es al revés en Berlín, Carlos es el entrenador de tecnificación, ayudando a que salga el jugador joven para que Isra lo tenga entrenado y madurado para ponerlo a jugar. Es una combinación perfecta para poder triunfar», dice.

Alvarado incide en que «a pesar de estar a este nivelón en Europa, siguen siendo las mismas personas. Valoran a la persona siempre, esto me está haciendo más fácil la experiencia en Alemania«.

«Han crecido muchísimo con un proyecto en la Euroliga, pero no han dejado de ser las buenas personas que son y normalizar el trabajo. Hay un buen ambiente repleto de felicidad. Creo que han perfeccionado el UB La Palma. Ahí empezó todo y aquí lo están consiguiendo«, concluye el base grancanario.