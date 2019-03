La espiral llora en silencio a Chirino

La eterna espiral

La cosmopoética de Martín Chirino comprende aeróvoros, raíces horizontales, paisajes, cabezas humanas, sueños, alfaguaras, cangrafías, pero, fundamentalmente, porque al final todo se reduce a una única forma, la espiral, ese emblema que simboliza la energía concentrada.

En su memoria, como escribió el filósofo Francisco Jarauta, dormía la primera visión que tuvo de las pintaderas y petroglifos guanches, que contempló en las salas del Museo Canario, pero también estaban muy presentes, como él mismo evocaba, las espirales doradas que el viento formaba con los arenales en la otrora desértica y solitaria playa de Las Canteras. Sea como fuere, él se declaraba escultor de una única espiral y de una sola escultura en torno a la cual fue conformando una producción de gran diversidad. «Llevo toda la vida trabajando en una misma obra», proclamó.

A desvelar el misterio de la espiral consagró su vida y su obra. Esa misma espiral que es igual pero distinta, que se repite pero nunca es la misma. Él mismo expresó que existía una espiral que le provocó una emoción intensa y que consideraba como el punto de partida desde el que se atrevió a lanzarse al vacío sin saber dónde se detendría. Y no era otra que la que se dibuja por primera vez sobre los muros de lava del archipiélago: «Fue tomando forma durante el proceso de mi trabajo y se ha transformado en una escultura que hoy es prácticamente un símbolo».

Aseguraba que la universalidad de ese símbolo guanche no era fruto de su trabajo. «La universalidad la tiene la obra en sí misma. Todo está en si aciertas con aquello que quieres plasmar. ¿Qué empieza antes, la obra o el artista? Es una pregunta metódica para la que no tengo respuesta. Sí sé que mi encuentro con la espiral fue fundamental para la evolución de mi obra. ¿Hubiese sido diferente o de otra manera mi trayectoria? No lo creo. Pero sí tengo claro que el hecho de ser canario es determinante. Mi tierra y yo, yo y mi tierra. Es la única afirmación que puedo hacer».

Canarias, las islas, el archipiélago...presente siempre en su vida, en su creación. Porque si la memoria era importante para alguien que trabajó durante tantos años fuera del territorio insular, también lo era la identidad.

Tenía muy claro lo que era, su origen, su procedencia. «Canarias ha sido fundamental en mí. Vengo de donde vengo y soy muy consciente de mi canariedad». E insistía: «Todos los artistas tenemos añoranza de la tierra. Pero cuando me preguntan qué me debe Canarias o qué le debo yo, siempre digo que no nos debemos nada. Soy canario y ese es un sentimiento que se pasea conmigo. Uno va del origen al universo y mi origen es mi tierra. He dado la vuelta al mundo con una espiral bajo el hombro».

Pero eso sí, no quería que para explicar su territorio artístico todo se redujera de un modo simplista a su lugar de nacimiento, a sus raíces geográficas: «El gran reto es la modernidad, entendida como la última realidad; el motor de mi pensamiento está implicado con el entendimiento de esa modernidad que intentamos desentrañar. Es evidente que al hablar de identidad no me olvido del origen, pero esa es mi parte más simple».

En su manera de dibujar el espacio, de dejar que fluyera y manifestara toda su fragilidad y su suavidad, Martín Chirino fue encontrándose en la sencillez de la expresión. Su obra se acabó definiendo por un «menos es más», una circunstancia que explicaba por razones cronológicas, biológicas. «Con el tiempo, es un fenómeno común a todo creador en su relación con la obra. Incluso el pensamiento se vuelve más flexible, más sencillo. Y eso te permite ver con mejor y mayor claridad lo que quieres hacer», argumentaba quien afirmaba vivir en el filo de la navaja, quien subrayaba que viviendo en la realidad le era absolutamente imposible ser y comportarse como un reaccionario.

No sufría ni temía por la proximidad de una muerte que sabía que acabaría llegando caprichosamente. «Soy muy vital, siempre lo he sido, y profundamente real en cuanto a la contundencia de las cosas. Trabajo con la cabeza, con las manos, siempre metido en la misma historia, pero el final me parecerá la salvación, no sé de qué ni de cuándo. Me planteo la muerte, las limitaciones, las carencias, pero las suplo con otras cosas. Soy un hombre creyente, me gusta creer, pero tengo una gran vitalidad y sigo viendo el día a día como si el hoy y el ayer fueran lo mismo». Ayer, la fragua de Martín Chirino se ha apagado para siempre. Ya no será él quien forje la última espiral, una forma mágica que hoy llora en silencio su desaparición.