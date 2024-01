Armando Ravelo, acusado de insinuaciones sexuales a una menor

Desde el movimiento #MeToo, el número de víctimas que ha denunciado los casos de abusos en el ámbito cultural no para de crecer, con ramificaciones en varios sectores y lugares del mundo. Entre los últimos conocidos está el caso del cineasta Carlos Vermut y ahora, la polémica salpica al canario Armando Ravelo.

La artista Kloset Quintana lo ha acusado a través de sus redes sociales de haberle hecho insinuaciones sexuales cuando ella era aún menor de edad, con 14 años, según recoge el diario Huffington Post. La declaración de la joven relata que conoció al director de 'La piel del volcán' en un taller de cine en un videoclub en 2014.

«Desde ahí se mantuvo una conversación esporádica donde yo solo quería ser vista y que contaran conmigo para algo, mientras él para ver si colaba, no solo me incitaba a tener sexo con él sino que me habla de drogas y porno», explica en una publicación.

Añade, además, capturas de conversaciones con el cineasta que incluye comentarios como «¿Te mola hacer cosas malas?». En declaraciones a EFE, Ravelo ha explicado que en esa época «estaba muy subido y se creía impune», lo que, junto a una manifiesta adicción al sexo, asegura haber superado tras ir a terapia.

La creadora grancanaria asegura en su publicación que cree «hablar en nombre de muchas» cuando afirma que «estamos muy cansadas de que haya tantos hombres en las altas esferas haciendo uso de su poder para violar, acosar y manipular a otras» y recalca que en este caso «vuelve a tratarse de un director de cine».