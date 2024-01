«He tenido relaciones tóxicas, pero nunca he agredido ni abusado de una mujer»

El cineasta grancanario Armando Ravelo reconoce este lunes que ha tenido «relaciones tóxicas» con las mujeres pero niega «categóricamente» haber acosado o abusado sexualmente de alguna. Responde tras la publicación en redes sociales de la actriz Koset Quintana, que reproduce una conversación por vía telemática con el director y productor cuando ella era menor de edad. A raíz de esta publicación las muestras de apoyo en las redes han sido múltiples y varias actrices han corroborado estas conductas inapropiadas. Ravelo asegura que no ha recibido nunca una denuncia o citación judicial al respecto.

–Ante las acusaciones en redes sociales de Koset Quintana y otras actrices, ¿qué tiene que decir?

–Está bien que salga a la luz. Es un momento en el que estas cosas son importantes. Asumo las consecuencias.

–Se ha habla de abuso sexual. ¿Es cierto?

–Niego categóricamente esas acusaciones. Me parecen de una gravedad muy importante, máxime cuando no me consta haber sido denunciado en los juzgados, que es donde hay que denunciar, probar y demostrar los hechos.

–¿Nunca ha sido denunciado por abuso o acoso sexual?

–No me consta ninguna demanda y lo niego absolutamente. Nunca he agredido ni sexualmente ni de ninguna forma a una mujer. Nunca jamás.

–¿Cómo han sido sus relaciones en el ámbito laboral con las compañeras de trabajo?

–En el ámbito laboral nunca he tenido situaciones así. He tenido una época de mi vida de la que me avergüenzo profundamente, porque tenía una forma tóxica de relacionarme con las mujeres. Lo hacía de forma de compulsiva e inadecuada. En ningún caso acosando o ejerciendo algún tipo de violencia sobre las mujeres. Pero sí que era de una forma bastante inapropiada, dándole cuerda a una mente que no estaba bien, que tenía problemas evidentes.

–¿Eran relaciones laborales en las que buscabas algo más?

–No era en el ámbito laboral. Era mi relación en general con las mujeres. Por desgracia sucede que buscas sexo de una forma rápida, compulsiva y eso te lleva a generar relaciones tóxicas, pero siempre dentro de un marco que no sobrepasa el legal. Por eso quiero que quede claro que las acusaciones de agresión sexual son muy graves y solo deben tener cabida en los juzgados y nunca he tenido una citación o una acusación.

–¿Esa actitud hacia las mujeres la ha tenido en los rodajes?

–No la he tenido, que tenido la mente ocupado en otra cosa.

–El domingo dijo usted que está en tratamiento desde hace cuatro años. ¿Es cierto?

–Sí, aproximadamente cuatro años.

–¿Con un terapeuta?

–En algunas fases sí que he estado con un terapeuta. Ahora mismo, no. Me ha ayudado mucho y ha logrado reubicar muchas cosas en mí para tener amistades sanas con mujeres. Gracias a eso veo las cosas de forma distinta.

«Tengo claro que mi carrera como director se acabó. Tiene que ser así y está bien que sea así»

– Profesionalmente, ¿tiene claro que para usted volver a rodar una película en Canarias se ha acabado?

–Sí, tengo claro que se acabó y que tiene que ser así. Está bien que sea así.

–¿Y a partir de ahora?

– Ya se verá. Aprender de todo esto y reubicar cosas en mi interior, mirar dentro de mí y aprender para salir mejor de esto. Salir mejor persona, que es de lo que se trata la vida. A veces, de las cosas más duras es de lo que más se aprende.