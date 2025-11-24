Las playas de Telde siguen cerradas y el alcalde alza la voz: «La paciencia se agota» Juan Antonio Peña recalca que «es triste y lamentable que se siga hablando de hipótesis» y echa en falta «un representante político que nos venga a visitar, porque hasta el momento nadie ha venido a la costa a palpar la realidad»

Rafael Falcón Telde Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:35 | Actualizado 17:41h.

Siguen pasando los días y las playas de Melenara, Salinetas, Tufia, Ojos de Garza y Aguadulce continúan cerradas al baño. Los vecinos ya se han manifestado, pero la solución no llega, la intranquilidad se acrecienta y nadie dice qué ha provocado la contaminación marina en la costa.

Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, alzó este lunes la voz. «Las cinco playas continúan cerradas y hasta que Salud Pública del Gobierno de Canarias no diga lo contrario vamos a permanecer exactamente igual. Hay que guardar la prudencia y sobre todo la seguridad ciudadana», resalta. Este lunes, en La Radio Canaria, Eduardo García, viceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias, manifestó que todo apunta a que lo sucedido en la costa teldense se ha producido por un «vertido químico que ha producido un efecto corrosivo en el agua y que ha quemado las agallas de las lubinas», pero el alcalde teldense ante esta nueva declaración alza la voz: «Es triste y lamentable que sigan pasando los días y seguimos hablando de hipótesis. Todavía no tenemos la certeza de lo sucedido, nadie nos ha dicho con pruebas contrastadas lo sucedido. La paciencia se agota. Pasan los días, pasan las semanas y seguimos hablando de hipótesis, de imágenes desde un satélite, etc. Pero nadie muestra los análisis, nadie saca a la luz pública información que pueda tener cualquier consejería o cualquier institución. Una administración tan limitada como puede ser la de Telde, que no tenemos la responsabilidad ni la competencia en esta materia, somos los que estamos liderando la limpieza, los análisis, los que estamos trasladando a la opinión pública lo que sucede, porque atendemos a todo el mundo y estamos dando la cara. Echo en falta un representante político que nos venga a visitar, porque hasta el momento nadie ha venido a la costa a palpar la realidad, Por lo tanto, que cada uno asuma sus consecuencias», concluyó.

Referente a este asunto, el portavoz del Grupo Municipal Nueva Canarias-Bloque Canarista en el Ayuntamiento de Telde, José Luis Macías, ha registrado una moción para su tratamiento en el próximo pleno ordinario, con el objetivo de defender el litoral teldense y la salud pública frente a la grave situación generada por la mortandad masiva de lubinas en las jaulas marinas ubicadas frente a la costa del municipio.

«Desde hace más de dos décadas, vecinos, colectivos y asociaciones ecologistas han denunciado los impactos negativos de las granjas marinas. Estas instalaciones han provocado contaminación, vertidos grasos y residuos flotantes que afectan a la calidad del agua, al ecosistema costero y al disfrute saludable del litoral», recordando que el Ayuntamiento de Telde ya se pronunció en el año 2000, aprobando un acuerdo plenario en el que se instaba a la retirada inmediata de las jaulas marinas.