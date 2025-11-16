Más de mil personas protestan en la costa de Telde por la contaminación marina La marcha, convocada por colectivos vecinales y ecologistas, partió desde Melenara y culminará en Salinetas para pedir medidas urgentes por los vertidos que asolan el litoral de la isla

Cristina González Oliva Telde Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:43 | Actualizado 12:26h. Comenta Compartir

Más de mil personas se echaron este domingo a la calle en la costa de Telde para protestar por la contaminación marina que afecta al municipio desde hace más de un mes y que se ha extendido a buena parte del litoral de Gran Canaria. La marcha, convocada por colectivos vecinales y ecologistas, partió desde Melenara y culminará en Salinetas con el objetivo de exigir medidas urgentes ante los vertidos procedentes de las jaulas de acuicultura frente a la costa de Telde.

Asimismo, denuncian la inacción de las administraciones competentes y claman por medidas ya que la contaminación continúa emanando de las jaulas marinas, afectando gravemente a la calidad del agua del mar y a la salud del ecosistema costero.

Entre los participantes se encuentra el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, así como varios ediles del gobierno local y de la oposición, además de numerosos vecinos de los barrios costeros.

Cabe recordar que Telde aún mantiene varias de sus playas cerradas, al igual que el municipio de Mogán, aunque el vertido también afectó a Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana.

Por todo ello, piden la instalación inmediata de barreras de contención y retención en el entorno de las jaulas para evitar la dispersión de los residuos grasos hacia el litoral, así como la retirada urgente de los residuos presentes en el mar y su gestión hacia los complejos ambientales con supervisión ambiental adecuada.

Personas manifestándose esta mañana en Telde. Juan Carlos Alonso

A ello se añade la petición de revisión de las autorizaciones administrativas concedidas a las explotaciones acuícolas actuales, incluyendo su retirada definitiva, y la paralización de cualquier ampliación o nueva concesión en el litoral de Telde.