Raquel del Rosario en su presentación. Cober

Raquel del Rosario: «Es un orgullo y un privilegio ser la pregonera de las fiestas del Pino»

La cantante terorense arrancará este viernes las fiestas de la Patrona de Canarias con el pregón titulado 'Raíces, magia y tradición'

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:27

Llegan unas fechas marcadas en el calendario festivo insular, llegan las fiestas del Pino 2025. Este viernes a partir de las 21:00 en la Plaza del Pino, la cantante Raquel del Rosario anunciará el pregón que da comienzo a las fiestas de la Patrona de la Diócesis de Canarias.

«Tengo que reconocer que al principio me lo pensé un poco, porque ser la pregonera es una responsabilidad muy grande y no sabía si sería capaz», reconocía la cantante terorense, a lo que continuaba afirmando que «durante todo el proceso he sentido mucha emoción y no me arrepiento de haber dicho que sí».

Del Rosario volvió a la música no hace mucho, «en 2023 regresé de manera solitaria y con un proyecto mucho más personal, independiente y con un estilo de música que se acerca al folclore de las islas», comentaba. A su voz, se le suman «uno de los mejores timplistas de Canarias, Althay Páez, y un percusionista tinerfeño, Jonathan Rodríguez».

Referente del pop español

La cantante nació en Teror el 3 de noviembre de 1982. Su voz se convirtió en un referente del pop español de los 2000 gracias al éxito de su banda 'El Sueño de Morfeo', con la que publicó cuatro discos de estudio y realizó numerosas giras por España y Latinoamérica.

En 2013 representó a España en el festival de Eurovisión con el grupo 'El sueño de Morfeo'. Tras la disolución del grupo, Raquel inició una nueva etapa lejos de los escenarios.

Diez años después, en diciembre de 2023, anunció su regreso a la música, esta vez en solitario y con un enfoque más íntimo y orgánico. Su nuevo proyecto explora las raíces del folclore canario y conecta con una espiritualidad profunda y personal.

En mayo de 2025 lanzó 'La voz olvidada', su primer EP como cantautora: un trabajo que marca el inicio de una nueva etapa artística y vital.

