Un momento de la romería-ofrenda del Pino de 2024. Arcadio Suárez

Teror solicitará este jueves que la Fiesta del Pino sea de Interés Turístico Nacional

La propuesta que votará el Pleno resalta que es una de las manifestaciones culturales, religiosas y populares más relevantes del archipiélago

Jesús Quesada

Teror

Martes, 26 de agosto 2025, 23:02

El pleno del Ayuntamiento de Teror convocado para este jueves prevé aprobar la propuesta de que la Fiesta del Pino sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional por la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España.

La iniciativa autorizará al alcalde de la villa mariana a formalizar la solicitud ante los organismos competentes del Estado;instará al Cabildo, al Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos de la isla, a las entidades sociales, culturales y turísticas, así como a la Diócesis de Canarias, a respaldar esta declaración remitiendo cartas de apoyo;y facultará a la Concejalía de Turismo, en coordinación con otras áreas municipales, a desarrollar un plan de difusión y promoción institucional que refuerce esta candidatura ante la opinión pública.

La propuesta resalta que la fiesta que se celebra cada septiembre es una de las manifestaciones culturales, religiosas y populares más relevantes del archipiélago. En torno a Virgen del Pino se congregan más de 200.000 personas procedentes de todos los municipios de la isla, Canarias, la península y el extranjero, agrega la iniciativa.

«Dado su valor patrimonial, su arraigo entre la población, su alcance turístico, su riqueza simbólica y su proyección mediática a nivel autonómico y nacional» la Fiesta Mayor de Gran Canaria merece la declaración que se va a solicitar, añade la propuesta, que recuerda que esta fiesta tiene su origen documentado en el siglo XVIII, con antecedentes que se remontan a la tradición popular del milagro del pino en 1481, y ha sabido consolidarse a lo largo de los siglos como una expresión viva de identidad insular, devoción, etnografía y convivencia.

Cabe recordar que el el 8 de julio de 1965 la Subsecretaría de Turismo, con Manuel Fraga como ministro de Turismo, concedió a la Fiesta del Pino la denominación de Fiesta de Interés Turístico de España. No fue nunca de Interés Turístico Nacional porque esta categoría, conjuntamente con la del Interés Internacional, fue creada en el año 1979. Esa asignatura pendiente se retomó el 2015 y provocó su posterior declaración a nivel regional.

