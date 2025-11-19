Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: el PP solicita la reprobación de la alcaldesa, Carolina Darias
Imagen de archivo de Antonio Morales. C7

Morales insiste en reprochar la tardanza del Gobierno canario con el vertido

El presidente del Cabildo advierte del error de demonizar la acuicultura, una actividad «sostenible» y que diversifica la economía

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:41

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, insistió este miércoles en reprochar al Gobierno de Canarias la tardanza en actuar para hacer frente al episodio de contaminación marina que ha afectado desde hace más de un mes a la costa este de Gran Canaria. Morales reparó en el hecho revelador de que la primera denuncia del vertido data del 3 de octubre y que, sin embargo, el comité asesor del Plateca no se reunió hasta el 6 de noviembre, cuando se declaró la alerta en los seis municipios que dan a ese litoral.

Morales recordó que el Cabildo no tiene competencias y que estas recaen en el Gobierno de Canarias. «Si no es en Emergencias, es en Pesca, en todo caso, el mar les compete a ellos», aseveró.

El presidente aprovechó las preguntas de los periodistas para pedir que no se demonice la acuicultura en la isla, una de cuyas instalaciones, las situadas frente a la costa de Melenara, se vieron esencialmente afectadas por ese supuesto vertido de origen químico que acabó matando a 1.500 toneladas de lubinas que Aquanaria criaba en sus dos jaulones y cuyos restos, posteriormente, han provocado una mancha aceitosa y pestilente que obligó a cerrar al baño más de una veintena de playas. Hay cinco de Telde que siguen cerradas.

«Es una actividad sostenible y que diversifica la economía», dijo Morales, quien recordó también, respecto a las molestias que provoca en la ciudadanía su cercanía a la costa, que está en proceso el traslado autorizado de las granjas marinas de Melenara unos metros más hacia el interior del mar. El domingo pasado más de 1.000 personas se manifestaron en Telde para exigir la retirada de las jaulas de peces.

