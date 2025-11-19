El alcalde de Telde exige «llegar al fondo» de la muerte masiva de peces y pide a las administraciones no eludir responsabilidades Las playas de Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza seguirán cerradas hasta que las analíticas del Gobierno de Canarias dictaminen que el agua no presenta ningún peligro para los bañistas

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha reclamado este martes que todas las administraciones implicadas «entren de una vez en el fondo del asunto» para esclarecer el episodio de mortandad de peces registrado en las piscifactorías de Salinetas, que ha obligado al cierre preventivo de cinco playas del municipio. Peña ha insistido en que la ciudadanía «merece saber toda la verdad» y ha pedido que ninguna institución «mire hacia otro lado» ante un hecho que considera «grave y de interés público».

El regidor teldense ha agradecido el trabajo del personal técnico municipal y de Aguas de Telde, subrayando «su responsabilidad, rigor y compromiso por descubrir qué ha provocado esta situación». Sin embargo, ha sido contundente al señalar que existen informaciones que todavía no han sido explicadas públicamente por otras administraciones y organismos competentes. «Hay datos que obran en manos de diferentes instituciones y que aún no se han trasladado a la ciudadanía. Telde no va a permanecer callada ni al margen», afirma.

Peña lamenta que, hasta el momento, los únicos análisis hechos públicos sean los realizados por el Ayuntamiento, mientras que el resto de administraciones «no ha divulgado ni un solo resultado oficial». Por ello insiste en que es imprescindible que Gobierno de Canarias y organismos sectoriales «hagan públicas las conclusiones que ya tienen o los avances que existan».

«Los vecinos y vecinas de Telde tienen derecho a saber qué ha sucedido, qué falló y qué medidas se van a tomar. No basta con declaraciones ambiguas. Necesitamos claridad y responsabilidad institucional», manifesta el alcalde.

En la reunión mantenida con el PLATECA, el dispositivo técnico del Gobierno de Canarias, se informó de que ya no quedan peces muertos en las jaulas marinas, aunque podrían persistir restos solidificados sin capacidad de salir del recinto. No obstante, el Ayuntamiento ha solicitado verificación independiente, pese a reconocer que dispone de recursos limitados para contrastar los datos por su cuenta.

Asimismo, el Ayuntamiento de Telde ha confirmado una nueva ronda de analíticas por parte de la administración local y el alcalde anuncia que sus resultados sí serán públicos lo antes posible.

Las cinco playas del litoral afectado permanecerán cerradas hasta que las analíticas del Gobierno de Canarias certifiquen la seguridad del agua para el baño. Peña subraya que el Ayuntamiento actuará «con máxima prudencia» y que no se reabrirán los espacios hasta recibir garantías absolutas. «El episodio es serio. No vamos a precipitarnos ni a minimizar lo sucedido. Lo responsable es investigar, exigir explicaciones y proteger a nuestros vecinos», concluye el alcalde.