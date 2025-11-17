Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Inmaculada Medina dimite como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: «No debo seguir desempeñando mis funciones»
Imagen aérea de la playa de Puerto Rico. C7

Todas las playas de Mogán son aptas para el baño tras el episodio de contaminación marina

El cierre total de las playas de Mogán ha supuesto un hecho histórico, ya que nunca antes el consistorio se había visto obligado a prohibir el baño en todo su litoral durante una semana completa

Jorge Rivero Pablos

Jorge Rivero Pablos

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:37

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha confirmado este lunes que todas las playas del municipio se encuentran ya aptas para el baño, tras el episodio de contaminación marina que en las últimas semanas afectó a varios municipios de Gran Canaria. La reapertura total llega después de que el pasado sábado se permitiera el acceso en Puerto de Mogán, Puerto Rico, Patalavaca, El Perchel y Anfi.

El cierre total de las playas de Mogán supuso un hecho histórico, ya que nunca antes el consistorio se había visto obligado a prohibir el baño en todo su litoral durante una semana. Esta situación tuvo un impacto económico inmediato, con una reducción del servicio de alquiler de hamacas y sombrillas que el Ayuntamiento estima en un 12% menos de ingresos para las arcas municipales.

Ante las consecuencias de este periodo de inactividad, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, anunció el pasado miércoles que los servicios jurídicos municipales estudian emprender acciones judiciales para reclamar responsabilidades por las pérdidas ocasionadas.

