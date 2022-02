El rastro seguirá en el parque blanco hasta después del carnaval

El rastro seguirá en su ubicación tradicional hasta que pasen los carnavales, «como mínimo». El Ayuntamiento ha decidido no iniciar la obra de la MetroGuagua en el tramo de Santa Catalina hasta que pasen los fiestas, según anunció el concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo, lo que da unas semanas más a los puesteros en la zona Puerto. Eso sí, cuando se pasen las fiestas y se inicie la obra, se tendrán que mudar de forma provisional hasta la carretera del Centro, frente al Monopol.

En una comparecencia solicitada por el PP, Quevedo reconoció que «nos gustaría que se quedara en la zona Puerto, pero no se ha encontrado ninguna ubicación» alternativa. Tras haber rechazado la colocación de los puestos en Eduardo Benot, San Telmo y su intercambiador, así como las plazas de La Puntilla, Stagno y Canarias, este martes se conoció también el descarte definitivo de la opción de la urbanización industrial Sebadal.

La internveción fue tensa porque Quevedo acusó al PP de alarmar sin motivo a los puesteros. Y dijo que no había recibido ninguna petición de reunión avalada por doscientas firmas, tal y como exponen algunos de los vendedores que citan hasta el número de registro de su petición. «Dicen que hay un escrito con doscientas firmas que no he recibido y que el PP sí lo tiene», expuso el concejal de Desarrollo Local, «el PP está detrás de este lío».

Desde el PP, Ignacio Guerra le echó en cara la falta de previsión del grupo de gobierno y que no quisiera atender a los vendedores. «No han sido capaces de realizar los estudios pertinentes para tener un rastro en condiciones», le espetó, «baje a la realidad y reúnsae con ellos, no insista en el error».

Para Lidia Cáceres (Ciudadanos), la manera en que se ha gestionado el traslado está provocando «alarma» entre los vendedores. «Menos mal que la MetroGuagua lleva retraso», ironizó.

Y David Suárez (CC) criticó a Quevedo que «ridiculizara» a los vendedores que protestaron en el último pleno. «No había muchos puesteros«, le respondió, »había gente de un partido concreto«.

Carmen Guerra, por su lado, pidió que se quedaran en la zona Puerto.