Principio de acuerdo para corregir el carril bici del Barranquillo Don Zoilo

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:58 Comenta Compartir

La solución al conflicto generado por la reordenación del tráfico y el carril bici en el Barranquillo Don Zoilo podría estar más cerca. Así lo confirma Matías Dávila, presidente de la asociación vecinal Unión Vecinal Don Zoilo, tras mantener una reunión de casi dos horas con el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, encuentro que califica de «muy positivo» y que sitúa la resolución del problema «en muy buen camino».

Según Dávila, el concejal le trasladó que el Ayuntamiento está valorando seriamente la propuesta vecinal para restaurar la circulación por el carril derecho tal y como estaba antes de las obras, una de las principales reivindicaciones de los residentes, que aseguran que la nueva distribución ha generado inseguridad y pérdida de aparcamientos. No obstante, la decisión definitiva depende de una conversación previa con la alcaldesa, Carolina Darias, a quien el edil comunicará el contenido del encuentro que ha tenido con el presidente vecinal.

«Me dijeron que se está trabajando en las rectificaciones que hemos pedido y que las trasladarán a la alcaldesa. No puedo adelantar nada más, pero vamos por muy buen camino y los vecinos pueden estar tranquilos», señala Dávila. El dirigente vecinal reconoce que también ha activado contactos políticos para desbloquear la situación. Siempre agoto todas las vías del diálogo. Lucho por mi barrio porque nací y me crié en el Barranquillo de Don Zoilo», explica Matías Dávila.

Por su parte, desde la Concejalía de Movilidad confirman que la reunión se desarrolló «muy bien», pero prefieren no ofrecer detalles públicos «hasta que exista un acuerdo claro» dentro del Ayuntamiento de Las Palmas de GranCanaria. El área insiste en que no realizará declaraciones antes de que el concejal traslade el contenido del encuentro a la alcaldesa y se aborde internamente la propuesta vecinal.

Mientras tanto, los vecinos mantienen la expectativa y esperan una respuesta oficial que confirme si finalmente se revertirá la ordenación viaria actual, un cambio que ha generado un importante malestar en la zona. A la espera de una decisión institucional, el presidente vecinal insiste en que seguirá apostando por el diálogo: «Yo no miro por mí, sino por todos mis vecinos.