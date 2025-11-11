Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La guagua invade el carril contrario al tomar una curva en la nueva configuración viaria del Barranquillo de Don Zoilo. Cober
Las Palmas de Gran Canaria

Tres cambios para apaciguar Don Zoilo tras la instalación del carril bici

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria modifica el proyecto para reducir la velocidad y que las guaguas puedan tomar las curvas sin invadir el carril contrario

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

Tras las quejas de los vecinos del Barranquillo de Don Zoilo y los problemas de tráfico que ha generado la reconfiguración de la calle Párroco Villar Reina como consecuencia de la implantación del carril bici, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido introducir algunas modificaciones en el proyecto original manteniendo la vía exclusiva para bicicletas.

Los cambios, adoptados tras una reunión mantenida a mediodía de este martes, van en la línea de aumentar la seguridad, después de comprobarse los problemas que tienen las guaguas para tomar las curvas, donde tienen que invadir el carril contrario.

Para eso, se quitarán tres aparcamientos en una de las curvas con el fin de ampliar la calzada. Así se podrá ensanchar los carriles y las guaguas tendrán un radio de giro adecuado para seguir la carretera sin tener que invadir el sentido contrario.Pese a esta eliminación de estacionamientos, el número de espacios para aparcar crece con la actuación, pasando de 113 a 125.

Para ampliar al seguridad, también se incorpoarán medidas de calmado de tráfico, como lomos de asno y más señalización «con el objetivo de reducir la velocidad de circulación y evitar la siniestralidad, especialmente en una zona de alta convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos», como explica el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de una nota de prensa.

El otro cambio pasa por la reubicación de la parada de guaguas en sentido subida, que pasará de situarse delante de la farmacia a hacerlo frente a la parroquia de María Auxiliadora. De este modo, el espacio actual se aprovechará para mantener el vado de la farmacia en su ubicación original y garantizar el acceso al vado para personas con movilidad reducida (PMR), situado también en la puerta del vecino titular del mismo.

El proyecto, con un presupuesto de 219.932,46 euros, conectará Juan XXIII con Ciudad Alta a través del Barranquillo de Don Zoilo, hasta el ascensor que enlaza con las calles Obispo Romo y Zaragoza, en el barrio de Schamann.

Esta actuación es el primer itinerario de los 13 propuestos por la Segunda Fase del Plan Director de la Bici de la ciudad, que sumará 50 kilómetros de carriles para los usuarios y usuarias de bicicleta, que se suman a los aproximadamente 60 que ya existen, mayoritariamente en la parte baja, con el objetivo de conectar ambas infraestructuras y facilitar la movilidad sostenible a los y las habitantes de las zonas altas de la capital.

