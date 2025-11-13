«Le he pedido a la alcaldesa que dé un golpe sobre la mesa»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:26 Comenta Compartir

Los vecinos del Barranquillo Don Zoilo rechazan la nueva propuesta del Ayuntamiento para modificar el carril bici y reorganizar el tráfico en la zona. Aseguran que las medidas anunciadas no solucionan los problemas de seguridad y movilidad que vienen denunciando desde la implantación del proyecto.

El Área de Movilidad del Consistorio capitalino anunció recientemente que ampliará la calzada y mejorará el giro de las guaguas, además de incorporar lomos de asno y nueva señalización para reducir la velocidad. También se prevé trasladar la parada de guaguas en sentido subida, que pasará de su ubicación frente a la farmacia a la parroquia de María Auxiliadora.

Sin embargo, los residentes consideran que los cambios «agravan los riesgos» y no atienden las demandas reales del barrio. El presidente de la asociación Unión Vecinal Don Zoilo, Matías Dávila, insiste en que los vecinos no se oponen al carril bici, pero denuncian que la reorganización del tráfico ha supuesto pérdida de aparcamientos y mayor peligro para los peatones. «Nos jugamos la vida cruzando la calle», afirma.

Matías Dávila también explica que durante décadas los vecinos han aparcado en el carril de subida, donde convivían con contenedores de basura, la parada de la guagua y las plazas de vehículos para personas con movilidad reducida. «José Eduardo puede dormir tranquilo porque el carril bici ya está garantizado, pero nosotros no podemos dormir tranquilos con los aparcamientos ahí plantados», lamenta.

Reunión clave con Carolina Darias

El presidente vecinal anunció que se reúne este jueves con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias en su despacho, en un encuentro que califica como clave. Adelanta que acudirá con una propuesta alternativa «más segura y equilibrada» y pide a la regidora «dar un golpe en la mesa» para resolver este conflicto.

Si no se ofrecen respuestas inmediatas, los vecinos, junto con taxistas, asociaciones y guagueros de la zona, advierten que saldrán a manifestarse. «No han contado con los vecinos, y así salen las cosas al revés. Queremos una solución razonable y sin la necesidad de enfrentarnos con nadie», concluye Matías Dávila.