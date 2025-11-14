El Ayuntamiento estudiará la viabilidad técnica de la propuesta vecinal para el carril bici en Don Zoilo

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:59 | Actualizado 07:14h. Comenta Compartir

La reunión entre la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente de la Asociación de vecinos del Barranquillo Don Zoilo, Matías Dávila, se desarrolló este jueves en un clima de «cordialidad» y con la esperanza de alcanzar una solución consensuada por todas las partes para los cambios de movilidad implantados en la zona.

Según Dávila, el encuentro fue «de trato exquisito», y la alcaldesa capitalina mostró «predisposición y sensibilidad» hacia las reclamaciones del barrio, que desde hace una semana denuncia los problemas generados por la reordenación del carril bici, la pérdida de aparcamientos y la ubicación de la parada de guagua. «Si se sientan con los vecinos, la solución está hecha. Con las anteriores vías nunca había pasado nada, hasta ahora», señaló.

Los residentes plantearon mantener los aparcamientos en el lado derecho de la calzada, con un carril de subida y otro de bajada, además de conservar el carril bici y respetar el vado y la parada de guagua existente. Consideran que se trata de una propuesta «técnicamente viable» que permitiría compatibilizar la movilidad ciclista con la vida cotidiana de los vecinos.

Sin embargo, advierte de que algunos técnicos municipales, entre otros el autor del proyecto, consideran que la modificación «no es posible», por lo que desde el barrio se critica que se haya priorizado el trazado del carril bici frente a las medidas de seguridad vial. «No se han preocupado de colocar los lomos de asno y reducir la velocidad. Lo han hecho todo al revés», lamenta el portavoz.

Durante la reunión también se mencionaron tensiones con responsables del concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, a quien los vecinos acusan de «no querer saber nada» del conflicto. Pese a ello, aseguran que mantienen su voluntad de diálogo: «Seguimos luchando, pero con la esperanza de que el Ayuntamiento pueda rectificar», apunta.

La alcaldesa, por su parte, se comprometió a trasladar las propuestas a los servicios técnicos municipales para estudiar su viabilidad. Los vecinos confían en que, con voluntad por ambas partes, el problema se resuelva sin necesidad de recurrir a acciones judiciales o movilizaciones vecinales. «Solo queremos que nos escuchen y se arregle esto antes de que haya una desgracia», concluye Matías Dávila.

Por su parte, desde el Área de Movilidad aseguran que el concejal Ramírez«siempre ha estado dispuesto a atender y reunirse con los vecinos y que en ningún momento le expresaron su disconformidad cuando se les mostró el plano de la obra, antes de comenzar a darle forma al proyecto.