¿Tiene solución el polémico carril bici de Don Zoilo? El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se abre a modificar el proyecto tras escuchar a los vecinos | Se revisa el ancho de los carriles para que guaguas y camiones no invadan el sentido contrario

Imagen de uno de los carteles que se han colocado en el barrio en contra del nuevo carril bici de Las Palmas de Gran Canaria.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 12:42

«Trataremos de hacer mejoras». El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, se abrió este martes a la posibilidad de incorporar mejoras en el nuevo carril bici del Barranquillo de Don Zoilo, donde los vecinos se han levantado en contra de la reconfiguración de la calle Párroco Villar Reina porque consideran que genera peligros de colisiones, aumenta el riesgo para los desplazamientos peatonales y dificulta las maniobras del transporte público y de los vehículos de grandes dimensiones.

«Hay algunos detalles que podremos mejorar», expuso el edil en la comisión plenaria de Desarrollo Sostenible.

La nueva configuración de Párroco Villar Reina cambia el modo en que la ciudadanía se desplaza por esta zona. Hasta ahora, en sentido subida había dos carriles de circulación y uno de aparcamientos hasta prácticamente el edificio de la cooperativa de taxistas de San Cristóbal. Y en sentido bajada, uno de circulación, que se amplía a dos en la parte más cercana al acceso a Paseo de Chil.

Sin embargo, la introducción del nuevo carril bici ha alterado la calle. Ahora, en sentido subida se pierde la zona de aparcamientos y se pierde un carril de circulación, de modo que solo queda uno en dirección a Schamann.

En el otro sentido, el carril bici se queda pegado a la acera y, junto a él, se instalan los aparcamientos que fueron eliminados en sentido subida, de manera que los coches aparcan en el centro de la calzada y no pegados a la acera. A su izquierda, siguiendo el sentido de la circulación, se quedaría el carril de bajada.

Esta configuración depende del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Consistorio capitalino ya está revisando el despliegue del nuevo carril, sobre todo en lo que se refiere al ancho de carriles para dar mayor facilidad al giro de guaguas y camiones.

Coches aparcados en el centro de la calle y una guagua invadiendo el carril de bajada al girar en una curva. Además, un cartel de protesta contra el carril bici. Cober

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defendió la necesidad de contar con el carril bici a través del Barranquillo de Don Zoilo para acercar la bicicleta a la parte alta de la ciudad. Así, atribuyó las quejas vecinales a los inconvenientes que producen todos los cambios. «Tengo que defender la estrategia de crecimiento de la red carriles bici», dijo, «no conozco ninguno que no haya generado una cierta polémica. Son infraestructuras nuevas que se hacen a costa del vehículo privado y siempre hay unas primeras semanas de cierto escepticismo que tenemos que gestionar como en el resto de carriles bici que están funcionado y que nos piden que sigamos extendiendo».

Ramírez se apoyó en las cifras para justificar el despliegue del carril bici por el Barranquillo de Don Zoilo. Indicó que en los últimos cinco años se ha triplicado el número de desplazamientos en bicicleta y defendió que la parte alta de la ciudad no puede quedarse al margen de este «éxito que está cambiando la movilidad en la ciudad».

«Queremos que esa gente pueda elegir si obligatoriamente coge el coche, o un buen transporte público o moverse de una manera sostenible con patinetas o bicicletas, en una ciudad que tiene dos planos», argumentó el concejal de Movilidad, «dicho esto, el proyecto del Barranquillo de Don Zoilo vamos a abordarlo en cuantas reuniones hagan falta con colectivos para hacer las mejoras oportunas».

Dicho esto, concluyó diciendo que «tenemos margen para hacer cambios que garanticen la seguridad, veremos qué corregir para mejorar el carril».

Caos y confusión

El concejal del PP Gustavo Sánchez advirtió de que el nuevo carril bici del Barranquillo de Don Zoilo «ha provocado caos, confusión de los conductores y carteles y quejas d los ciudadanos». Desde su perspectiva, hay «elementos que merecen ciertas correcciones» como las curvas sin visibilidad o la pérdida de radio de giro de los camiones y guaguas, que hacen que estos vehículos tengan que invadir el carril contrario, lo que resta seguridad a la vía.

El Partido Popular advirtió de que «esta manera de implantar la red ciclista genera opiniones negativas» ya que desde 2018 se está desplegando a trompicones.

Por su parte, la concejala de Vox Carmen Rosa Expósito también aseguró que «lejos de ofrecer una alternativa a la movilidad, ha creado un caos en el barrio. Y ha restado movilidad».

Esta edila hizo hincapié en que una vez dentro de la calle Párroco Villar Reina ya no se puede hacer un cambio de sentido. «Los vecinos tienen que salir a Juan XXIII o Schamann», dijo, «pero lo que más nos preocupa es poner los aparcamiento en medio de una vía con muchos accidentes ya que esto genera problema a los vecinos para cruzar». Además criticó el desplazamiento de las plazas reservadas a las personas con movilidad reducida y los vados. «Las medidas que se han tomado son incorrectas, de ahí la desafección del barrio».