Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 07:05

El nuevo carril bici en el Barranquillo de Don Zoilo, una de las principales vías que conectan la parte baja con la alta de Las Palmas de Gran Canaria, ha generado críticas entre vecinos y conductores. Muchos denuncian un aumento de la congestión de tráfico y situaciones confusas en la circulación diaria. Según los residentes, incluso algunas guaguas invaden la nueva franja de aparcamientos, provocando retenciones y desorden en una zona ya de por sí congestionada. «Esto se ha convertido en un caos», coinciden varios vecinos.

El nuevo tramo del carril bici se extiende desde la Avenida Juan XXIII hasta el Barranquillo de Don Zoilo, atravesando la calle Párroco Villar Reina y conectando con el ascensor que enlaza con las calles Obispo Romo y Zaragoza, en Schamann. La intervención ha supuesto una reorganización completa. La colocación del carril bici junto a la acera ha desplazado los aparcamientos hacia el centro de la calzada, de modo que queda un solo carril por sentido. El de bajada está ubicado ahora entre el sentido de subida y la nueva zona de aparcamiento. El coste de la actuación asciende a 219.932,46 euros.

La asociación de vecinos Unión Vecinal Don Zoilo ha solicitado al Ayuntamiento que revise la señalización, reorganice los aparcamientos y defina el uso del carril para el transporte público. Su presidente, Matías Dávila, califica de «chapuza» la reestructuración del tráfico y denuncia la reubicación de aparcamientos han convertido la zona en un riesgo constante: «El carril bici atraviesa el barrio para terminar en un ascensor fuera de servicio. Han quitado más de 150 aparcamientos y la parada de guaguas la tienen en el centro de la vía. Quien baja de la guagua se juega la vida».

El presidente vecinal asegura que no existe planificación ni control por parte del Ayuntamiento: «No tienen la previsión de poner reducción de velocidad. Nos dejaron a nuestra suerte desde el día uno». Recuerda que esta vía es una de las arterias principales de la ciudad, por donde circulan a diario 6.000 vehículos, además de los 2.000 residentes del barrio, y denuncia que el proyecto se ha hecho sin pensar en la seguridad ciudadana: «No es de recibo que las madres con niños tengan que correr para no ser atropelladas».

Dávila cuestiona también la ejecución técnica del proyecto y señala directamente a responsables: «El plano está hecho en un ordenador, el técnico no tiene ni idea. Si pasa alguna desgracia se denunciará a Adán Jorge Dávila, autor del proyecto, y al concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, porque lo han hecho todo de espaldas a los ciudadanos». El portavoz considera que la actuación municipal ha sido una «traición» a los vecinos y solicita la intervención directa de la alcaldesa Carolina Darias: «Le pedimos que dé un golpe en la mesa».

Asegura que ya hay negocios que planean irse del barrio. «La farmacia del barrio ya ha manifestado su malestar; quieren mudarse porque la inseguridad espanta a los clientes, y eso supondría perder un negocio esencial para los vecinos».

La Asociación de Vecinos del Barranquillo Don Zoilo, en nombre de los residentes del barrio, ya ha presentado un escrito a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y a Carmen Delia Mederos, Jefa de la Policía Local, expresando su profunda preocupación por las recientes obras y el incremento del riesgo de accidentes. El escrito también denuncia que las obras han provocado la anulación del vado de una farmacia y de varias plazas reservadas a personas con movilidad reducida, lo que ha generado malestar entre los vecinos.

La asociación señala que no se hace responsable de los incidentes que pudieran derivarse y se reserva el derecho a emprender acciones legales contra la corporación municipal en caso de daños. Solicita que el Ayuntamiento reconsidere la ubicación de los aparcamientos y convoque una reunión con los representantes vecinales para buscar una solución.

La propietaria de un pequeño comercio en la zona asegura estar viviendo una auténtica pesadilla desde que comenzaron las obras. «Las guaguas ya no pueden dar la vuelta en esta intersección porque han pintado una línea continua. Para maniobrar tienen que llegar hasta el Marpe. Una odisea», lamenta. Teme que la situación empeore cuando llegue el mal tiempo: «El papel aguanta lo que le pongas, la vida real no. Espero que no hayan desgracias, porque cuando empiece a llover, veremos las consecuencias».

El malestar también ha llegado a uno de los servicios más importantes de la zona: la farmacia. Su titular, Raúl Batista, explica que las nuevas modificaciones «han generado el descontento de muchos vecinos, de la farmacia y especialmente de una persona con movilidad reducida que reside cerca. Ahora se está planteando un retranqueo en la acera para trasladar el vado, porque el actual, ubicado frente al local, dificulta el acceso de los pacientes que vienen a por su medicación», concluye.

La alcaldesa Carolina Darias defendió el proyecto de conexión ciclista entre la zona baja y la alta de la ciudad, en el que se enmarca el nuevo carril bici del Barranquillo Don Zoilo, recordando que forma parte de una estrategia municipal de movilidad sostenible: «Hay un proyecto en marcha para conectar la zona baja con la zona alta mediante carriles bici. En este caso, el del Barranquillo es uno de los ejemplos».

La regidora subrayó su voluntad de diálogo y su compromiso de atender las sugerencias vecinales para introducir ajustes si fueran necesarios: «Vamos a seguir trabajando de la mano de los vecinos, escuchando sus propuestas y valorando las mejoras que se puedan incorporar. Es un proyecto que acaba de ponerse en marcha y hay que ver cómo evoluciona, siempre con la idea de hacerlo mejor y pensando en el conjunto de la ciudadanía. Sabemos que todas las peticiones son importantes. Intentaremos que tengan cabida siempre que sean técnicamente posibles», expuso.