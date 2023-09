Le da una patada a un chófer de Guaguas por una maniobra de tráfico en La Naval

Un conductor de la empresa Guaguas Municipales ha denunciado la agresión que sufrió en la terminal de Manuel Becerra, el pasado martes, cuando finalizaba el servicio de la línea 1. El chófer relata que al llegar al final de la calle La Naval y realizar la maniobra de entrada a la plaza de Manuel Becerra, en la confluencia con la calle Benartemi, que obliga a los conductores a ampliar el radio de giro, empezó a oír unos gritos.

Al mirar por el retrovisor izquierdo vio que se acercaba una mujer corriendo que lo insultaba. «Me decía que le había echado encima la guagua y que quería atropellarla, y empezó a llamarme hijo de puta y subnormal», relata el conductor.

De acuerdo a su versión de los hechos, en ese momento le lanzó un golpe con un bolso, pero pudo esquivarlo. «Le dio un golpe a la ventana, pero no me alcanzó», expuso.

Tras intentar calmar a la mujer y negar que hubiera habido ninguna intención de causarle daño, llegó una pareja de la Policía Local, que informó a la ciudadana de la posibilidad de presentar denuncia, aunque no prosperó.

Luego, el conductor retomó el servicio y paró en la terminal de Manuel Becerra, apenas unos metros más adelante. «Entonces bajo para informar al jefe de lo que había pasado y le digo que voy a presentar una denuncia por amenazas porque me había dicho que iba a llamar a un familiar suyo que era boxeador», asegura.

Acto seguido, de acuerdo a su versión de los hechos, la mujer le pegó una patada por detrás y le dio un empujón, de ahí que se acercara a la Policía Nacional para poner una denuncia. «Sin embargo me dijeron que no lo hiciera, que iba a perder el tiempo porque no presentaba lesiones», lamenta, «es la primera vez en 14 años que me sucede algo así».