«Los guagüeros son todos basura, unos podríos»

Puede ser que la estadística indique los casos de violencia a bordo del transporte público sean algo residual (0,42 casos por cada millón de viajero), pero los trabajadores de Guaguas Municipales sienten que la inseguridad al volante es cada vez mayor. Y ese miedo se afianza por un goteo que va erosionando su confianza. En los últimos diez días, los guagüeros han tenido que afrontar dos nuevos casos de amenazas e insultos, según relata el representante del Sindicato Unificado de Guaguas (SUG), Andy Moreno.

El último incidente se produjo en el salto del sábado al domingo. En torno a las 00.40 horas, el conductor de la línea nocturna Luna 2 reportó una nueva situación conflictiva. «Estaba cargando el pasaje cuando el usuario en cuestión le dijo que fuera arrancando, que le pagaba a continuación», expuso. Tras comenzar a circular, el viajero le dejó dos euros y, al darle la vuelta, y supuestamente sin otro motivo aparente, le lanzó al chófer las monedas y empezó a insultarlo.

«¡Todos los guagüeros son unos basura, unos podríos!», le gritó. Siempre de acuerdo con la versión de Andy Moreno, uno de los viajeros que iba en la guagua, que se identificó como funcionario de prisiones, le dijo al conductor que no complicara la situación porque el supuesto agresor era un individuo que había salido de la cárcel hace poco.

El incidente se prolongó un poco más. «Empezó a darle puñetazos a la mampara y seguí amenazando al chófer», prosigue el relato de Moreno, «finalmente, abrió la puerta de la guagua y el agresor se bajó».

Al poco tiempo, la Policía Local lo detuvo y luego el chófer fue a presentar una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía.

Segundo caso

El otro incidente se produjo hace algo más de una semana. No ocurrió, como en los últimos casos denunciados por los trabajadores de Guaguas Municipales, de noche, sino que fue por la tarde. En este caso, fue en la línea 26 y también tuvo que ver con un problema asociado al cambio en el pago del billete. También en este caso, la mampara de seguridad impidió una agresión física, pero el chófer tuvo que soportar los insultos y amenazas del supuesto agresor. «Al final, el hombre se fue corriendo por la puerta de atrás», expuso Andy Moreno, «lo malo es que cuando el chófer a la comisaría a denunciar le dijeron que no podía hacerlo porque no hubo agresión física».

En su opinión, «esto es el día a día». Por eso, el representante del SUG reclama no solo que los conductores sean considerados como agentes de autoridad, sino que también se activen las cámaras de seguridad que tienen los vehículos de Guaguas Municipales.

El comité de empresa está a la espera de concertar un encuentro con el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, José Eduardo Ramírez, así como con el de Global para emprender una lucha conjunta.