Las Palmas de Gran Canaria estrena el contrato de limpieza de refuerzo con 48 nuevos efectivos En total, serán 260 las incorporaciones, además de 50 nuevos vehículos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado esta semana el nuevo contrato para reforzar las tareas de limpieza viaria y recogida de residuos en todos los barrios de los cinco distritos de la ciudad. Este nuevo contrato, que entró en vigor el martes, prevé la incorporación de más de 260 trabajadores y trabajadoras y más de 50 nuevos vehículos.

La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, junto al concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha mantenido este jueves un encuentro con las 28 personas que se han sumado al servicio de limpieza viaria en los sectores de Arenales y Alcaravaneras. A este grupo se añaden 20 nuevos efectivos del área de recogida de residuos, lo que eleva a 48 el número de incorporaciones realizadas esta semana. Este viernes está prevista la llegada de otras diez personas que comenzarán a prestar servicio en el sector de Escaleritas. Entre las labores que desarrollarán figuran el refuerzo del barrido manual, el vaciado de papeleras, las actuaciones de baldeo y desinfección, la limpieza de zonas afectadas por vertidos, la retirada de rastrojos y los trabajos con maquinaria pesada tipo tractor.

La higiene urbana constituye una prioridad permanente para el Gobierno municipal, que continúa impulsando medidas destinadas a garantizar un servicio público de limpieza eficaz y de calidad en toda la ciudad. El Ayuntamiento subraya, asimismo, la importancia de la colaboración ciudadana y del civismo como pilares fundamentales para mantener un entorno urbano cuidado y una convivencia responsable.

Adjudicado a la empresa FCC Medioambiente, este contrato tendrá carácter temporal y se mantendrá vigente hasta la adjudicación definitiva de los dos contratos de servicios actualmente en tramitación.

Esta actuación forma parte de la estrategia municipal orientada a asegurar la adecuada prestación de los servicios esenciales de limpieza y recogida de residuos, mantener la salubridad en todos los distritos y atender las necesidades inmediatas de la ciudad. El refuerzo se desplegará de manera progresiva con la incorporación de más medios humanos, materiales y mecánicos, así como con la reorganización de sectores y horarios definida por el Servicio Municipal de Limpieza.

Temas

Servicios de limpieza