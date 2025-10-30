Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos El Ayuntamiento contrata por la vía de emergencia un servicio complementario de limpieza | Costará alrededor de dos millones de euros adicionales al mes

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha anunciado este jueves la contratación, por vía de emergencia, de FCC Medio Ambiente para que preste los servicios de Recogida de Residuos y de Limpieza Viaria en toda la ciudad, como complemento y refuerzo del actual nivel de servicio que tiene la ciudad y que resulta insuficiente.

El nuevo contrato, que se firmará la semana que viene y que se extinguirá cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudique los dos macrocontratos de Limpieza, supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros al mes. Esta cantidad se suma a lo que la ciudad ya paga por la prestación del servicio.

«Es una medida extraordinaria, urgente, necesaria, que abarcará a todo el ámbito territorial de la ciudad con la distribución de barrios, de sectores y de horarios que determinen el servicio municipal de limpieza», indicó la regidora socialista.

Darias indicó que el nuevo contrato podrá tener efectos prácticos palpables casi desde el primer momento: «Que la basura se recoja todos los días, que se baldee con mayor frecuencia y que se cuide la ciudad de manera más importante».

A partir de ahora, el servicio municipal de Limpieza coordinará la distribución de todos los recursos, públicos y privados, para garantizar la salubridad y la higiene en las calles de Las Palmas de Gran Canaria.

La ley permite acudir a la contratación de emergencia por catástrofe, riesgo o necesidades de defensa nacional. En este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se acoge a la condición de riesgo para impulsar el nuevo contrato y su adjudicación directa, sin procedimiento abierto ni negociado.

La alcaldesa, que garantizó que la medida no va a afectar al empleo público, pidió también la colaboración de la ciudadanía para reducir la suciedad en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo en lo que se refiere a los vertidos incontrolados.

Tres son las causas que han motivado que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria opte por una contratación de emergencia: en primer lugar, el aumento de la indisponibilidad de efectivos, por bajas, vacaciones y permisos, que alcanza el 40% del personal en Recogida y el 50% en Limpieza Viaria, lo que impide un correcto despliegue del servicio; en segundo lugar, el aumento de residuos y vertidos; y por último, la obsolescencia del parque móvil.

