Siguen los rebosos de contenedores de basura:«La peste es como si viviéramos al lado del vertedero» Vecinos de Marzagán se quejan de que se ha tardado cuatro días en vaciar los depósitos | En lo que va de año hay más de 160 reclamaciones por ello en Las Palmas de Gran Canaria

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Vecinos de Marzagán han mostrado su hartazgo con el servicio de Recogida de Residuos Sólidos que presta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A la espera de que la firma del nuevo contrato de emergencia de FCC tenga efectos en el estado de limpieza de la ciudad, los vecinos reclaman que no se les olvide porque la situación se sigue deteriorando.

Uno de estos lugares es Marzagán, donde se ha tardado cuatro días en vaciar los contenedores de basura. «Esto es una pasada, hay zonas de Marzagán que apestan», explican algunos vecinos que se han dirigido al periódico para expresar su malestar, «en mi vida he visto algo igual».

Aseguran que han intentado poner su situación en conocimiento del Servicio Municipal de Limpieza, «pero no nos cogen el teléfono en la centralita». Por eso, dicen que «parece que no nos queda ni el derecho a patalear».

Los vecinos se han visto obligados a dejar la basura en el suelo, configurando una imagen nunca vista por estos vecinos. «Hasta hace unos meses, los camiones de basura recogían los sábados y luego venían otra vez el lunes, pero desde hace unas semanas ya no se recoge los lunes, con lo que se acumula la basura», explican, «estos días, con el calor que ha hecho, el olor ha sido insoportable, la peste es como si viviéramos al lado del vertedero».

La recogida de los residuos sólidos de los contenedores de este barrio se hizo finalmente este miércoles, cuatro días después de la última pasada de los camiones.

Los más afectados

Marzagán es uno de los barrios que se citan entre los más afectados por los rebosos de basura en los informes en los que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha basado su decisión de adjudicar el contrato de emergencia a FCC por un importe de unos dos millones de euros cada mes.

En la relación de las zonas más afectadas pro el desbordamiento de los depósitos, junto a Marzagán se citaban los barrios de San Juan, Lomo Blanco, El Secadero, San Roque, Tafira Alta, Tafira Baja, Zurbarán, El Fondillo, Monteluz, San Francisco de Paula, La Montañeta, Lomo Apolinario, Tamaraceite, Riscos Negros, Ciudad del Campo, Piletas, Casablanca I, El Lasso, Hoya de La Plata, Tres Palmas y Salto del Negro.

En esos informes, el Jefe de Grupo de las Unidades Técnicas de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Alejandro Olarte, explicaba que «los servicios ordinarios no son suficientes para cubrir las necesidades básicas en materia de prestación de vaciado de contenedores de fracción resto, existiendo una alarmante acumulación y fermentación de los residuos afectando de forma directa a la seguridad y salud de la ciudadanía y de los trabajadores, así como a la imagen y el bienestar urbano de la ciudad».

Los rebosos de contenedores de basura y la acumulación de bolsas en su entorno son uno de los principales motivos de las reclamaciones realizadas por los ciudadanos este año al Servicio Municipal de Limpieza.

En el expediente que impulsó la contratación de emergencia constan las quejas de 71 calles diferentes de Las Palmas de Gran Canaria por la existencia de bolsas de basura desperdigadas por la vía pública ante la incapacidad de los contenedores de admitir nuevos depósitos.

De estas denuncias, al menos tres proceden de Marzagán y sus alrededores: cuatro fueron en la calle Atacayte, donde se advertía de la situación entre septiembre y octubre; otra fue en la Carretera a Marzagán, también durante el mes de septiembre; y la última fue por Cuesta Carretas, ese mismo mes.

Los rebosos de contenedores han generado un total de 166 reclamaciones de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria en lo que vamos de año, lo que supone una media de casi diecisiete al mes, según los datos oficiales.