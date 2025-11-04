Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria Casi una de cada cuatro calles de la ciudad han reclamado al Ayuntamiento, este año, una mejora de la limpieza urbana

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 06:00

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no reconoció el «grave riesgo»que supone para la salud pública la falta de limpieza de la ciudad hasta que se acumularon en sus servicios un total de 5.072 quejas. De ellas, 3.657 corresponden a Limpieza Viaria, mientras que las 1.415 restantes tienen su origen en la actividad de Recogida. Su detalle ha sido incluido en el expediente en el que se basa el Consistorio para poder contratar por la vía de emergencia a FCC -con un coste de unos dos millones de euros mensuales adicionales al gasto actual- para que acometa la limpieza de las calles.

Por zonas, resalta de manera especial el malestar de residentes, comerciantes y empresarios de la calle Italia, desde donde se elevaron más de ochenta reclamaciones en lo que vamos de año. Pero no es la única. También ha habido quejas continuas en otras calles como Juan B. Melo, con más de treinta; Aconcagua, y Concepción Arenal con un volumen similar; Carlos Mauricio Blandy y la Avenida de Escaleritas, con algo más de veinticinco denuncias;Virgen del Pilar y la Avenida de César Manrique, con más de veinte;y Madián y Cándida Díaz Naranjo, con más de quince, por citar solo algunas.

En total, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hay reclamaciones por la falta de limpieza en unas 630 calles diferentes. Esto significa que en torno a un 23% de las calles han manifestado su malestar por el creciente aumento de la suciedad.

Hasta 36 motivos de quejas distintas se acumulan en el servicio municipal de Limpieza por parte de la ciudadanía, que hizo llegar su malestar por tres vías distintas: la reclamación directa en los servicios de Limpieza Viaria (1.580 veces) y Recogida de Residuos Sólidos (915 veces), así como la comunicación del malestar ciudadano a través del aplicativo LPGC Tu Ciudad (2.077 mensajes de Limpieza Viaria y 500 de Recogida).

El hartazgo vecinal se refleja en que la queja principal se centra en la falta de limpieza general de la vía pública, que justifica casi el 28% de las quejas que se han hecho llegar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Otro motivo de reclamación importante es el referido a la acumulación de trastos que se producen en determinadas zonas de Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia del incivismo ciudadano. En este caso, el 20,3% de las denuncias tienen que ver con este tipo de vertidos.

En ellos también hay que reseñar los 23 casos de planchas de uralita puestos en conocimiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por parte de la ciudadanía. Aunque su reflejo estadístico es pequeño -un 0,45% del total- su potencial daño a la salud de las personas merece una mención específica.

A ello se añade un total de 164 denuncias por escombros, lo que supone algo más de un 3% del total de quejas.

Problemas con el contenedor

Los rebosos de los contenedores resultan también una molestia para los vecinos. Hay que recordar que el informe municipal alertaba de los desbordamientos de basura, «convirtiendo los espacios ocupados por los contenedores en auténticos vertederos con presencia de roedores y cucarachas, incidencias que no somos capaces de retirar de forma inmediata». Esta realidad se traduce también malestar ciudadano :las cifras señalan 416 casos de reboso en contenedores de fracción resto; y en 60 más de recogida selectiva, por no citar las 276 reclamaciones realizadas para cambiar la ubicación de los depósitos de basura.

Los problemas con los contenedores y con el servicio de recogida suponen casi un 20% de todas las reclamaciones realizadas en lo que vamos del presente año 2025, con datos hasta el mes de octubre.

También las papeleras generan molestias a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria (5,2%). Hay 34 quejas por la rotura de estos depósitos;tres más por su desaparición;n58 por motivos diversos;dos incidencias relativas a la quema de papeleras; 138 reclamaciones por su suciedad ;29 peticiones de instalación o reubicación y otras 138 por la imposibilidad de utilizarlas como consecuencia de que no se vacían.

Las pintadas no molestan demasiado a la ciudadanía -solo tres quejas- frente a otros motivos de malestar como el abandono de solares y laderas (30 casos), los ruidos (14), la necesidad de modificar el horario de paso de los servicios de limpieza (11) los problemas con la recogida de la basura comercial (78 casos) o las podas desconocidas (68) por citar otros de los principales motivos de queja que aparecen en el informe del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Ampliar Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Cober El PP exige la celebración de un pleno extraordinario El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria registrará mañana la solicitud de convocatoria de un Pleno extraordinario y monográfico para abordar la situación de «emergencia sanitaria» derivada de los problemas de salud pública a causa del estado de la limpieza viaria y la recogida de residuos en la ciudad, así como las responsabilidades políticas derivadas de esta gestión. La iniciativa se ampara en el artículo 46.2 de la Ley de Bases de Régimen Local y en el Reglamento del Pleno municipal, que obligan a convocar una sesión extraordinaria cuando lo solicita, al menos, la cuarta parte de los miembros de la Corporación. Los concejales firmantes consideran «imprescindible» que el gobierno municipal dé explicaciones públicas tras la aprobación de los dos nuevos contratos de emergencia -en materia de limpieza viaria y recogida de residuos- que reconocen oficialmente una situación de grave riesgo para la salud pública en una ciudad de 380.000 habitantes. La portavoz popular, Jimena Delgado, subraya que la situación actual «no es una catástrofe sobrevenida, sino el resultado de años de falta de planificación, de retrasos injustificables en la tramitación de los contratos ordinarios y de una negativa sistemática a reconocer el deterioro del servicio». «Llevamos más de un año advirtiendo del estado de suciedad de la ciudad, de contenedores sin vaciar durante días, de plagas de ratas y cucarachas y de la pérdida de casi la mitad de la plantilla de limpieza respecto a 2017, y la respuesta del gobierno ha sido mirar hacia otro lado hasta que sus propios informes han tenido que admitir la existencia de un grave riesgo sanitario», denuncia la portavoz popular.