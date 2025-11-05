Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025
Un operario de Limpieza Viaria limpia unas escaleras en Las Palmas de Gran Canaria. Servicio Municipal de Limpieza

Los trabajadores de Limpieza, frente al contrato de emergencia, lanzan un preaviso de huelga y piden dimisiones

Acusan al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de crear «artificialmente una urgencia que se podría haber evitado con una planificación adecuada»

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:45

Comenta

Los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza se posicionan en contra del contrato de emergencia que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a adjudicar a FCC para limpiar la ciudad. Así, la asamblea de trabajadores del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos decidió ayer «emprender acciones legales contra las irregularidades en el servicio y hacerse cargo del coste económico entre todos», así como activar un preaviso de huelga para los días 5 y 9 de diciembre.

Por su lado, desde Limpieza Viaria se solicitó ayer, a través de un comunicado, la paralización del nuevo contrato de emergencia que se considera «en fraude de ley». Su argumento es que el Ayuntamiento creó «artificialmente una urgencia que podría haberse evitado con una planificación adecuada», cuando la emergencia debería ser sobrevenida e imprevisible.

El comité exige «un trámite de audiencia conjunta por ser parte interesada en esta situación que nos afecta; y que dé soluciones reales y a largo plazo a todos esos problemas que ellos mismos han generado».

De no tener una respuesta satisfactoria, los trabajadores solicitarán la dimisión de «todos aquellos culpables de generar esta situación, postergarla y encubrirla hasta el punto de generar una situación que ha puesto en riesgo la salubridad de nuestras calles, la salud de sus ciudadanos y la de los propios empleados municipales que hemos estado día a día intentando atajar el problema en las calles».

En otro punto del comunicado señalan al concejal de Limpieza, Héctor Javier Alemán; al gerente, Antonio Santana; y al Jefe de Grupo de las Unidades Técnicas de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Alejandro Olarte.

Los trabajadores responsabilizan al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la indisponibilidad de personal por no activar bolsas de sustitución; y a FCC «de la cantidad de quejas ciudadanas (...) y aun así vuelve a ser premiada con un nuevo contrato de 2 millones de euros mensuales».

También señalan que en 2023 se ratificara el órgano de Limpieza y ahora se quiera cambiar.

