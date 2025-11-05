Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire La suciedad procedente de animales, orines y excrementos genera una queja cada dos días en la ciudad

Actuación contra los gallos en La Paterna iniciada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:00

Ni las ratas ni las cucarachas. Pese a su impacto mediático y el alcance que tiene en las redes sociales el descubrimiento de estos roedores en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, la principal queja de la ciudadanía por la presencia de plagas urbanas se refiere a las palomas.

Esto se desprende del documento de reclamaciones vecinales que acompaña el expediente impulsado por el Ayuntamiento para justificar la contratación de emergencia de FCCpara facilitar la limpieza de la ciudad ante la situación de «grave riesgo» que amenaza con afectar a la salud pública.

En total, en los archivos de Limpieza se acumulan, en lo que vamos de año, un total de 142 reclamaciones ciudadanas por la presencia de plagas, animales muertos, excrementos y orines, aunque en estas deposiciones también se diferencia las de procedencia humana. Con estos datos, la convivencia con animales y la falta de higiene y de civismo de sus dueños, así como el desarrollo de plagas que se desarrollan en condiciones especiales de suciedad, están generando casi una queja cada dos días.

Excrementos y orines

Los pastuños que no se recogen originan el mayor número de denuncias, con casi medio centenar. Aquí se incluyen los excrementos cuyo origen no se conoce o simplemente se hace referencia a ellos como de procedencia animal. Pero también los restos defecados por humanos, como se detalló en tres casos: en la calle Artemi Semidán (La Isleta); en Domingo Rivero (Ciudad Jardín); y en el Paseo de San José.

Los orines también provocan malestar entre la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. Hay un total de 24, aunque se registran cuatro calles en las que sus vecinos han reclamado un baldeo al servicio de Limpieza en dos ocasiones:Capitán Lucena (Guanarteme), Gordillo (La Isleta), Minerva (San Nicolás) y Pi y Margall (Alcaravaneras).

Las plagas, una a una

En cuanto a las plagas y la presencia de otros animales, las quejas principales se producen por palomas, con 22 reclamaciones vecinales. Le siguen los casos relacionados con gatos (13) , ratas y ratones (7), perros (7), cucarachas y moscas (2 cada una), y un caso de abejas, avispas, pulgones y hasta un caballo.

De las palomas, el reproche principal es que no se limpien sus excrementos en un 86% de los casos. El resto se debe a la presencia de aves muertas sin retirar de la vía pública. Los vecinos de las calles Gravina y Daoiz (en Guanarteme), y del entorno del parque de San Telmo, son los que más insisten en reclamar una actuación por parte del Ayuntamiento.

En lo referido a los gatos, los vecinos demandan el control de colonias, pero sobre todo la retirada de animales muertos, en ocasiones en más de una vez, como pasó en el Camino a Los Pérez.

Las quejas por los perros se centran en la presencia de excrementos que no fueron retirados por sus dueños. Solo hay un caso, en la calle Isabel Macario Brito, Soprano (en Tamaraceite), en el que la reclamación se debió a que la persona no pudo depositar las deyecciones de su mascota porque la papelera estaba llena.

Las ratas y ratones son otro de los grandes motivos de malestar, tanto por su presencia, como en La Paterna, como por la existencia de roedores muertos que no se retiran de las calles.

Las dos reclamaciones por cucarachas proceden del entorno de Tafira (La Montañeta y San Francisco de Paula), mientras que los casos de moscas se refieren a tres denuncias en la Avenida Pintor Felo Monzón (Siete Palmas) en que se solicita el cambio de ubicación de una papelera por la presencia de estos insectos.

En cuanto a los animales que solo han provocado una queja, hay que citar el episodio de abejas en el interior de un contenedor en Tamaraceite; un caso similar de avispas en San Lorenzo; la existencia de una acera pegajosa por la concentración de pulgones en la Carretera de Mata; y la queja por los excrementos dejados por un caballo en la calle Folclorista Eustaquio Villalba, en el barrio de San Roque.

Por otro lado, las estadísticas del Servicio Municipal de Limpieza referidas a quejas por animales se completan con 12 peticiones de retiradas de animales muertos, de los que no se ofrece más detalle.