Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

El vencimiento de la gestión del dominio público del Paseo de Las Canteras no está todavía resuelta por la detección de dos errores cometidos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la solicitud de renovación planteada al Gobierno de Canarias. Concretamente, dos aspectos están subrayados en el informe firmado por Valeriano Díaz, jefe de servicio de Ordenación del Litoral Oriental.

Estos errores hacen que la solicitud del gobierno de la ciudad fuera rechazada para que sea corregida, después de que Antonio Acosta, director general de Costas, especificara a este periódico que, además, fue presentada fuera de tiempo toda vez que la cesión a 30 años ya había quedado caducada.

En concreto, según el documento remitido por el Gobierno de Canarias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el primero de los problemas es burocrático al «no acreditar debidamente la representación, al no acompañarse copia del decreto de delegación que faculte al concejal para actuar en nombre de la Alcaldía y no se aporta acuerdo plenario que apruebe la solicitud y autorice la misma».

El segundo de los casos obedece a aspectos más técnicos y que conllevaran un trabajo más desarrollado por parte de los profesionales municipales. «Se pide Memoria Descriptiva y desarrollo planimétrico de la totalidad del paseo y sus accesos donde se recoja la definición detallada del trazado de paseo, accesos, equipamiento e instalaciones en su estado actual, pudiendo incorporar anexos con unidades de obra proyectadas a ejecutar según las necesidades del Ayuntamiento. Se deberá adecuar la escala para que la definición sea completa incorporando las líneas del dominio marítimo terrestre y sus servidumbres especificando las superficies que quedan en el D.P.M.T. y las que se sitúan en servidumbre», señalan.

Esto, en el tercer punto de la resolución, conlleva que el consistorio deba presentar en una nueva solicitud «un anexo en el que se especifiquen las obras de adecuación a ejecutar para garantizar que el paseo reúna las condiciones óptimas de utilización y funcionalidad».

Concesiones caducadas hace años

La cesión del dominio público del Paseo de Las Canteras fue recibida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en dos partes, la primera de ellas en 1993 desde Prudencio Morales hasta la calle Gomera, y la segunda de 1994 desde Gomera hasta La Cícer. Esto supone que ambas concesiones quedaran caducadas hace, en el primero de los casos, dos años.

El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Costas, indica que antes de que vencieran los plazos fue solicitada una reunión con el Ayuntamiento por la que todavía están esperando. Y que el pasado mes de mayo fue remitida una información al consistorio advirtiéndoles de la problemática e instándoles a solicitar esa renovación.

Esa solicitud salió de las Oficinas Municipales de León y Castillo el pasado mes de junio y es la que contiene los elementos de rechazo aquí descritos.

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, indica que hasta el pasado jueves ese informe, del que semanas atrás dio noticias CANARIAS7, no había salido desde el Ejecutivo regional camino de las dependencias municipales. Por lo que se mostró sorprendido, a la vez que ofendido, con la gestión del asunto desde el Gobierno canario.

En el pleno ordinario de septiembre, celebrado el pasado viernes, el concejal Francisco Hernández Spínola señaló que una vez ya conocen los argumentos del Gobierno de Canarias para rechazar la petición de renovar la concesión del dominio público del Paseo de Las Canteras «este debe ser un asunto administrativo ordinario que se debe resolver entre las instituciones por la alta colaboración administrativa, colaboración mutua». Spínola insistió en que no entiende el relato del Ejecutivo regional de este hecho.