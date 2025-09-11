Miedo e incertidumbre sobre el futuro de la gestión de Las Canteras

Imagen de archivo del Paseo de Las Canteras a la altura de la plaza de Saulo Torón.

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:03

Las Palmas de Gran Canaria tiene una importante vía de agua con la caducidad de la concesión del dominio público en el Paseo de Las Canteras. El recorrido de la noticia ha alertado a los empresarios, hipotéticos afectados, y generado controversia en las fuerzas políticas de dentro y fuera del gobierno municipal.

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido Pedro Quevedo, concejal de Ciudad del Mar y Desarrollo Local, que entiende que esta situación genera «miedo e incertidumbre». Y para dar fe de ellos explica que desde que este periódico publicó esta información en la tarde del martes su teléfono «no ha parado de sonar».

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no resolvió en tiempo y forma la solicitud de la Dirección General de Costas para ampliar el plazo de la concesión, vencido el pasado año tras 30 años de ejercerla. Tras pedirla, la Dirección General de Costas la devuelve porque contiene errores y debe ser subsanada.

En el camino, Costas deniega al Ayuntamiento la organización del tradicional Mercado de Artesanía y Pintura de Las Canteras y se arma el lío. «No quiero pensar en una mano negra. Porque estaríamos jugando con los intereses de muchas personas, con los intereses generales de la ciudad», señala Quevedo.

El edil municipal se encuentra sorprendido, asegura, aunque poco puede hacer por resolverlo. «Nuestra competencia en este caso es limitada, nos afecta lo que compete a la organización del mercado.Pero la concesión de dominio público le afecta al área de Urbanismo y Patrimonio. He preguntado, y me consta que están trabajando en ello», indica.

Quevedo cree que esta situación «genera inquietud y un lío monumental, propicia mucha inseguridad en los posibles afectados. Creo que algo como una concesión a 30 años se podría resolver en un momento entre ambas administraciones si hay buena fe», comentó antes de interpretar que ahora mismo desde el Gobierno de Canarias «se está alcanzado un alto nivel de intervencionismo».

Más de un mes sin noticias del Gobierno de Canarias. Eso es lo que manifiesta el concejal Pedro Quevedo sobre la polémica autorización denegada por Costas para el Mercado de Artesanía y Pintura de Las Canteras: «El 9 de julio nos comunican que no lo autorización. El 21 del mismo mes les hacemos llegar unas alegaciones, creo que demoledoras, pero nos dicen el 29 que necesitan más documentación. Se la mandamos el 6 de agosto y ya no hemos tenido más noticias. No creo que haya razones objetivas que puedan explicar que no se autorice este evento que se lleva celebrado una década sin una sola queja», dijo.

Quevedo ha dedicado horas a tratar de templar los nervios en el entorno empresarial de la zona. Recibiendo consultas sobre la inseguridad en la que pueden quedar ahora, por ejemplo, los locales con terrazas en el Paseo.

Todo eso mostrando su indignación por la gestión que el Ejecutivo regional ha llevado a cabo con la autorización del mercado, asegura que con la callada por respuesta.

Negligencia de Carolina Darias

Mientras esa sensación coloniza el grupo de gobierno municipal, la oposición acusa a Darias y su ejecutivo de una gestión deficiente de la situación. «Resulta incomprensible que, tratándose de la principal seña de identidad de nuestra capital, en la novena ciudad de España, se haya actuado con tanta negligencia y con tan poca previsión. Una concesión de este calado no caduca de un día para otro: se sabía perfectamente cuándo finalizaba y había que trabajar con antelación para evitar llegar a este punto. El gobierno de Darias no solo ha llegado tarde, sino que ni siquiera ha mostrado interés en resolverlo. Esta actitud refleja la falta de planificación y la incapacidad de gestión que caracteriza a este mandato», expuso en declaraciones a este periódico Jimena Delgado, portavoz del PP en la capital grancanaria.

La caducidad del domino público hace que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pierda el control sobre la gestión del Paseo, uno de los núcleos claves de la actividad turística y comercial de la ciudad.