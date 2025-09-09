David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 17:11 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras. Es decir, la concesión que permitía el Ayuntamiento el dominio público del espacio del Paseo caducó el pasado año y la documentación presentada para renovarla fue devuelta a las Oficinas Municipales al contener errores y con la necesidad de ser subsanada.

Así lo explicaron a este periódico fuentes del Gobierno de Canarias, quien tiene a través de la Dirección General de Costas la competencia administrativa, tras la negativa del Ejecutivo regional a autorizar el tradicional mercado artesanal que durante una década se ha organizado bajo la tutela de Ciudad del Mar en el paseo capitalino.

Este hecho es el que ha puesto sobre la mesa la colisión administrativa entre instituciones y protagonizó un duro enfrentamiento en la comisión de pleno que este martes se celebró en el Ayuntamiento entre el gobierno y la oposicion del Partido Popular.

El pasado mes de mayo el Gobierno de Canarias remitió un comunicado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para informarle que las concesiones administrativas sobre dos fases de Las Canteras, la primera de 1993 desde Prudencio Morales hasta la calle Gomera, y la segunda de 1994 desde Gomera hasta La Cícer, habían superado el plazo de 30 años por el que se mantenían vigentes. Dicho documento, a su vez, expresaba que el gobierno de la ciudad debía solicitar ante Costas la prórroga de dichas concesiones.

Esta acción se produjo, pero según dicen en el Ejecutivo esta documentación debe ser subsanada al estar incompleta y con errores, algo que por el momento no ha quedado resuelto.

Eso pone en duda la gestión de ese espacio público en el Paseo de Las Canteras por parte del Ayuntamiento y podría tener más consecuencias en la ocupación de la vía, mucho más allá de la celebración eventual del mercadillo y podría, incluso, afectar a las terrazas de los negocios que ahora mismo invaden las dos orillas del Paseo.

Este aspecto fue subrayado este martes por una nota de prensa del grupo municipal de Coalición Canaria en el consistorio capitalino: «El deslinde del dominio público marítimo-terrestre y la concesión de ocupación vinculada a la Playa de Las Canteras lleva caducada desde hace más de un año por la incapacidad del Gobierno municipal, dejando en situación de precario toda la actividad del litoral, desde el mercadillo hasta las autorizaciones de terrazas y otras instalaciones temporales», señalaban en un comunicado con declaraciones de su portavoz David Suárez.

Al hilo de esta circunstancia, CC señala que «esta dejación provoca inseguridad jurídica para comerciantes y vecinos, compromete inversiones y eventos, expone al Ayuntamiento a requerimientos y posibles sanciones de Costas y pone en riesgo ingresos públicos, por lo que exigimos la regularización inmediata de la concesión, un calendario pactado con la Demarcación de Costas y un plan transparente que garantice la continuidad de la actividad económica con pleno respeto al dominio público».

Contra el Gobierno de Canarias

La negativa de Costas a la solicitud de una autorización para la celebración del ya tradicional Mercado de Artesanía y Pintura de Las Canteras fue objeto de acaloradas intervenciones en las comisiones de pleno de este martes. En ellas, Pedro Quevedo, concejal de Ciudad del Mar, disparó directamente contra el Gobierno de Canarias. «Yo no la he hecho pública porque estoy evitando a toda costa esto de empezar que las instituciones se metan el dedo en el ojo. Lo estoy intentando evitar a toda costa. Pero no hay manera de explicar que se haya denegado esta actividad que lleva diez años haciéndose», dijo.

El Gobierno de Canarias marca territorio con esta negativa además de señalar, en las fuentes consultadas por este medio, que aunque estuviera activa la concesión de dominio público y el Ayuntamiento hubiera resuelto correctamente su caducidad tendrían que haber solicitado igualmente la autorización.