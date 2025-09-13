Costas responde: «Las Canteras tiene inseguridad jurídica por la falta de gestión del Ayuntamiento»

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

El Paseo de Las Canteras se encuentra ante una «importante inseguridad jurídica» tras la caducidad de la concesión del dominio público al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo señala la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, que subraya la «mala gestión» del consistorio pese a haber sido advertido con antelación de que esto iba a suceder.

Antonio Acosta, director general de Costas del Ejecutivo regional, expone que la responsabilidad del asunto pende del gobierno municipal. Y que lejos de lo que este jueves señaló Francisco Hernández Spínola, no se trata de un mero trámite al que el Gobierno deba dar respuesta. «La primera de las dos concesiones caducó hace dos años y la segunda el año pasado. Ya entonces pedimos una reunión a Alcaldía para tratar el asunto de Las Canteras pero nunca nos dieron respuesta. Pese a ello les enviamos una información en mayo en la que les exponíamos la situación y que debían solicitar la renovación. Armaron a la prisa y corriendo un expediente que contenía numerosos errores por lo que les hemos enviado un requerimiento para que subsanen la información», indicó en declaraciones a este medio.

Acosta no comprende los tiempos que se han manejado desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en este asunto. «La solicitud para renovar la concesión se debía haber remitido antes de que caducaran. Y les advertimos con tiempo que eso iba a pasar», señala.

Costas no comparte el mensaje público que desde el ejecutivo de Darias se lanza sobre la situación actual de Las Canteras. «Están faltando a la verdad. No se puede decir que no pasa nada cuando ahora mismo la gestión del paseo está caducada. Estamos hablando una de las playas urbanas más importantes de España, la principal de Canarias. Y no puede estar en esta situación porque, además, ya estamos detectando problemas por la intensidad a la que está siendo sometido el paseo en los últimos años», manifestó.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibió las autorizaciones para la gestión del dominio público del Paseo de Las Canteras cuando a principios de la década de 1990 realizó las grandes obras de renovación en su pavimento, en aquel momento derivadas de gestión estatal. En 1993 para un tramo que comprendía desde la calle Prudencio Morales hasta la calle Gomera; y en 1994 para el recorrido entre la propia Gomera y La Cícer. Esas son las concesiones que vencieron y que, en el intento de diálogo que se trataba de tener desde el Gobierno de Canarias, se esperaba que se renovara en una única concesión para la integridad del paseo. Ese hecho está aún por resolver.

Desde el área de Costas se entiende que los distintos gobiernos que ha tenido Las Palmas de Gran Canaria «han tenido una falta de control y rigor técnico en el Paseo de Las Canteras. Eso se evidencia, por ejemplo, en la sobrepresencia de mesas y sillas en terrazas en determinados tramos», subrayan.

Acosta insiste en su argumentación: «Con Las Canteras hay que tener mucho cuidado», señala. La percepción es que el Paseo está pasando ya límites en su capacidad de carga y que la tutela que ha realizado en los últimos años del mismo no ha sido ni eficaz ni eficiente.

Así como Hernández Spínola señalaba el pasado jueves que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «esperaba» por el Gobierno de Canarias para resolver la renovación de la concesión del dominio público desde el Ejecutivo señalan que esperan por que el gobierno municipal presente las subsanaciones que entienden requiere el expediente.

Mientras tanto, empresarios y usuarios de Las Canteras trasladan su preocupación e incertidumbre, esa que existe aunque el edil de Presidencia diga que no, sobre el futuro de la gestión de uno de los espacios de referencia históricos de Las Palmas de Gran Canaria.

Polémica por el mercado de artesanía

El conflicto entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, concretamente con la Dirección General de Costas, se originó este martes cuando el Partido Popular preguntó a Pedro Quevedo, concejal de Ciudad del Mar y Desarrollo Local, por la suspensión del Mercado de Artesanía y Pintura de Las Canteras. El edil de Nueva Canarias señaló que fue Costas quien no lo autorizó y debía ser quien respondiera a esa pregunta: «Lo que pasó es que generaron expectativas en los artesanos sin contar antes con nosotros», indica Antonio Acosta.

El director general de Costas expresa que «nunca denegamos una autorización. Detectamos varios problemas y los pusimos en conocimiento del Ayuntamiento, porque no los habían teniendo en cuenta, y eran asuntos importantes en la ocupación de ese espacio público que decimos que ya está teniendo problemas de intensidad», dice.

Acosta subraya que «técnicos del servicio buscaron alternativas para que se pudiera celebrar proponiendo espacios, quizá no tan marcados en primera línea de playa, pero que se adecuaban a la situación. «El Ayuntamiento dice que por primera vez sacaba a concurso la explotación de esos puestos por cuatro años pero es que, además, las bases ofrecían la posibilidad de instalarlos durante casi cuatro días a la semana durante todo el año cargando todavía más la zona».

Al respecto, Quevedo lamenta que las alegaciones del Ayuntamiento no hayan sido todavía contestadas por el Gobierno de Canarias.