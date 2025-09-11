Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un mercadillo el Paseo de Las Canteras. Cober

Las Palmas de Gran Canaria

Polémica por Las Canteras: «Esperamos por el Gobierno», dice el Ayuntamiento

El concejal Hernández Spínola asegura que entregaron en julio la solicitud de renovación de la concesión de domino público pese a que el Ejecutivo regional indica que espera por las subsanaciones en el expediente

David Ojeda Merino

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:25

La caducidad de la gestión del dominio público del Paseo de Las Canteras «no genera ninguna inquietud» en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según explicó en unas declaraciones Francisco Hernández Spínola, concejal de Presidencia del gobierno municipal. «Esperamos por el Gobierno de Canarias», añadió al respecto.

Estas declaraciones responden a la información publicada por este periódico el pasado martes, en la que exponía que la concesión a 30 años había quedada caducada y que los trámites realizados por el Ayuntamiento para resolver su renovación, necesarios ante la Dirección General de Costas, habían sido devueltos al consistorio para subsanar errores en el expediente.

Tras la petición de este medio durante dos días consecutivos de la versión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como toda respuesta se remitió un corte de audio con unas declaraciones realizadas este jueves por el concejal en un acto de la Confederación Canaria de Empresarios: «Cuando se produce el vencimiento de una concesión el Gobierno de Canarias se dirige al Ayuntamiento para informar de que ha finalizado. Eso es lo que ha pasado, con lo que nos extraña mucho el revuelo que se ha generado en los medios. Porque la situación es de plena normalidad. A finales de mayo nos dijeron que pidiéramos de nuevo la concesión .Algo que hicimos a principios de julio y desde ese momento estamos a la espera de recibir la autorización del Gobierno de Canarias», indica.

Tiempo caducadas

Las concesiones caducadas corresponden a dos tramos y periodos. La primera es de 1993, por lo que hace ya dos años que venció. La otra es de 1994, caducada al año siguiente.

Aunque el Ayuntamiento dice que no pasa nada y que el proceso solo está a la espera del Gobierno de Canarias, este asunto que podría afectar a la ordenación incluso de las terrazas del paseo, desde el Ejecutivo regional señalan que están a la espera de las correcciones solicitadas al consistorio en el documento presentado en julio.

