Los puesteros de Las Canteras afirman que los «argumentos de Costas carecen de base real»

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 00:06

El conflicto entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias por la gestión del Paseo de Las Canteras, tras la caducidad de la concesión del dominio público a la ciudad, propicia daños colaterales como la suspensión del Mercado de Artesanía y Pintura que durante una década ha protagonizado la emblemática vía de la playa. Los últimos en tomar la palabra son los puesteros de dicho mercado, que señalan que las razones que Costas utiliza en su informe «carecen de base real».

Así lo hicieron constar en un comunicado de prensa remitido a este medio, a raíz de las informaciones publicadas a lo largo de la pasada semana y como respuesta a las palabras de Antonio Acosta, Director General de Costas del Ejecutivo regional, en las que hablaba de los problemas que este mercado ocasiona en un espacio castigado por la «intensidad» a la que se encuentra sometido: «La autorización en el pasado de estos eventos en el mismo espacio que ocupábamos nosotros sí ha podido dar lugar a problemas de flujo peatonal, pero insistimos que nuestra sola presencia jamás ha ocasionado ningún incidente o saturación del Paseo. Quienes han visitado el Mercado a lo largo de estos años saben que es cierto lo que exponemos, mientras que los argumentos de Costas carecen de base real. Así hemos podido constatarlo durante la campaña de recogida de firmas. En aproximadamente un mes hemos recabado cerca de 1.000 firmas de apoyo, tanto de población local como visitante», señalan en dicha nota.

Los problemas con el Mercado de Artesanía y Pintura del Paseo de Las Canteras comenzaron hace meses cuando Costas emitió un informe desfavorable a su celebración, señalando que técnicos de la Consejería, además, estuvieron en la zona proponiendo ubicaciones alternativas que por lo que comentan los artesanos y pintores no son de su agrado. «La Dirección General de Costas asegura asimismo que sus técnicos buscaron alternativas de ubicación al Mercado, pero nosotros no tenemos conocimiento de esta iniciativa durante la crisis actual. Sí es cierto que durante el verano pasado nos intentaron trasladar a nuevos puntos, todos inviables para nosotros o cuando menos altamente perjudiciales para nuestra actividad por varios motivos, principalmente meteorológicos como la cantidad de viento en la Cícer y derivados de un difícil acceso a nuestro público», manifiestan desagradados.

Conflicto

La realidad es que el conflicto está abierto en canal. Tras producirse el desencuentro entre el Ayuntamiento y el Gobierno, Pedro Quevedo, concejal de Ciudad del Mar y Desarrollo Local, aseguró que desde sus áreas se elaboró un recurso «incontestable» al que dice no ha seguido una respuesta del Ejecutivo regional. Este hecho enfada también a los puesteros afectados. «Todos los participantes del Mercado hemos pagado durante todo este tiempo cuotas de autónomo, seguro de responsabilidad civil de hasta 600.000 euros y tasas por ocupación del suelo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cumpliendo así con nuestros compromisos económicos como comerciantes al aire libre y ajustándonos a los requisitos exigidos. La no continuidad del Mercado nos deja en situación de vulnerabilidad al perder nuestro medio de vida, algo que creemos atenta contra nuestra dignidad y nuestro derecho al trabajo».

La realidad es que existe ahora mismo un enfrentamiento entre el gobierno de la ciudad y el área de Costas del Gobierno de Canarias, enmarcada en el área de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria. El Mercado es una parte del choque pero en un plano más amplio está la caducidad de la cesión del dominio público del Paseo de Las Canteras, algo que elAyuntamiento de Las Palmas de GranCanaria no logra resolver. «En lo referente a la gestión del Paseo de Las Canteras puesto que por ahora somos los únicos y mayores perjudicados», dicen los puesteros.