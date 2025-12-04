Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 5 de diciembre de 2025
Imagen de Kenneth en un banquillo durante un encuentro. C7

'Fake manager': ocho víctimas cuentan los presuntos abusos de Kenneth V.V.

La magistrada instructora toma declaración a la primera tanda de afectados por el entrenador, árbitro y falso ojeador de fútbol

Francisco José Fajardo

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:30

La magistrada Raquel Lora Peón, titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, tomó declaración este jueves a ocho víctimas de Kenneth V.V., que está siendo investigado por los presuntos delitos de agresión sexual, corrupción de menores, captación de menores y quebrantamiento de medida cautelar.

Según ha podido saber este periódico, la instructora citó a esta primera tanda de afectados para que prestaran declaración en sede judicial. Se trata de ocho jóvenes, algunos en la actualidad ya son mayores de edad, que fueron captados presuntamente por este joven grancanario de 25 años para realizar actos sexuales en contra de su voluntad.

Por la edad de estas personas, la autoridad judicial decidió tomarles testimonio como declaración judicial ordinaria y no como prueba preconstituida, como sí se hace con menores de hasta 13 o 14 años.

Todos los citados narraron lo que padecieron presuntamente a manos de esta persona que utilizaba dos vías para captar víctimas. O bien los contactaba por medio del fútbol prometiéndoles oportunidades en equipos o progreso en sus carreras deportivas, o también utilizaba perfiles falsos de redes sociales haciéndose pasar por una mujer para pedirles material pornográfico.

Modus operandi

Hay que recordar que hasta cinco menores de edad habían denunciado unos hechos presuntamente cometidos por este individuo entre 2023 y 2024, aunque las pesquisas siguieron en marcha y la lista se amplió hasta los 61 perjudicados que figuran en estos momentos en el procedimiento. La autoridad judicial describe que este grancanario de 25 años llegó a violar presuntamente a varias víctimas e incluso realizó grabaciones de esos actos en secreto, todo ello según los testimonios de las personas perjudicadas y las pruebas que los agentes de la Guardia Civil han ido recopilando después del volcado y análisis de los dispositivos electrónicos incautados al investigado.

Tras ser detenido, Kenneth V.V. entró preso en la cárcel de Tahíche (Lanzarote) y este miércoles fue trasladado al Centro Penitenciario Las Palmas II de Juan Grande.

A este entrenador, árbitro y supuesto ojeador de fútbol base, le han aplicado el protocolo antisuicidio y permanece protegido sin contacto directo con el grueso de los reclusos.

Este también entrenador y árbitro de fútbol está únicamente acompañado de un preso en su celda en el módulo de ingresos, en una galería que está actualmente vacía, todo ello para proteger su integridad mientras permanezca como interno en el penal del sur de Gran Canaria.

