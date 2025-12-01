Kenneth V.V., el falso ojeador acusado de abusar de 61 menores: «Le decía a los jugadores que los iba a llevar a Las Palmas» El detenido ofrecía a los chicos falsas oportunidades de promoción en el mundo del balompié | La Federación de la provincia oriental se enteró «por la prensa» de los hechos y se solidariza con las víctimas

«Le decía a los jugadores que los iba a llevar a Las Palmas. Todo esta fantasía no nos gustó y duró dos semanas con nosotros». José Sánchez, director deportivo del CD San Juan Tres Palmas, afirma que iba a entrenar a un cadete en 2018 pero decidieron no contar más con Kenneth V.V., el joven al que ahora se le acusa de unos presuntos hechos delictivos de agresiones sexuales y corrupción de menores y que se encuentra detenido por la Guardia Civil. Está en prisión desde el 13 de noviembre tras una investigación denomimada como 'Fake manager' y en las que hay al menos 61 víctimas identificadas.

«Estuvo una semana entrenando a los niños. La decisión de despedirlo fue nuestra. Que llegara allí con esos mensajes... todos sabemos como funciona esto del fútbol», explica Sánchez, que afirma que no vio «cosas raras» de él con los jugadores, pero sí afirma que tenía un trato cercano.

«El RC Victoria nos llamó diciéndonos que les hubiéramos pedido opinión a ellos sobre Keneth V.V. ya que allí sí que estuvo algo más de tiempo», recuerda el director deportivo del antiguo San Juan Tres Palmas.

Por otro lado, Mario de la Santa, responsable de la comunicación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha afirmado que «están abiertos» a colaborar con las autoridades y «condena» los hechos.

Sobre la relación de esta persona con la Federación, de la Santa explica que entró en el comité técnico de arbitros teniendo 17 años y estuvo dos temporadas, la 2017-2018 y la 2018-2019. «No consta ningún hecho reseñable en cuanto a lo que se le acusa», añade.

Luego fue delegado de equipo encargado del material de clubes tanto en la temporada 2019/2020 como en la 2020/2021. «A partir de esa fecha consta como entrenador titulado como técnico deportivo de grado medio en el Instituto Felo Monzón de Las Palmas de Gran Canaria», detalla de la Santa.

«Estuvo en varios equipos entrenando. En su última experiencia dimitió en octubre de 2024, todas estas licencias federativas las ha tenido siempre presentando un certificado negativo de delitos sexuales», explican desde la Federación Interinsular de Futbol de Las Palmas. Mario de la Santa señala que se han «enterado por la prensa» de esta noticia. «A la Federación no consta ninguna denuncia ni conocimiento de estos hechos. Nos solidarizamos con las víctimas», concluye.

Operación 'fake manager'

La operación se inició a raíz del testimonio de una de las víctimas, quien, con apoyo psicológico, reveló los abusos sufridos en diciembre de 2024. Este primer testimonio resultó determinante, dado que ninguna de las demás víctimas había denunciado previamente.

A partir de ese momento, y tras la recopilación de los primeros indicios de los hechos en marzo de 2025, se iniciaron las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido. El éxito de la investigación se sustentó en el análisis minucioso del contenido del teléfono móvil intervenido al detenido y en la obtención de múltiples declaraciones tanto de víctimas como de testigos.

El método de actuación del presunto autor, identificado entre los menores bajo un apodo, era altamente planificado y estructurado. Operaba en el entorno digital, como suelen hacer los agresores sexuales en internet, empleaba técnicas de manipulación emocional para obtener material de contenido sexual y propiciar encuentros presenciales, que llegaron a materializarse en varias ocasiones.